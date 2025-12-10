Smart llega a un acuerdo con Zunder para regalar energía a los compradores del #5

Smart quiere demostrar que es posible reducir de forma sustancial los tiempos de carga de los coches eléctricos. Para ello, busca animar a los compradores de su #5, un SUV que puede recibir potencias muy altas en su batería -de hasta 400 kW gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios-, a usar la red de carga ultrarrápida a su disposición en España y, en concreto, la de Zunder.

Para ello, Smart va a regalar 100 euros de carga gratuita a los clientes que adquieran un #5 antes del 31 de marzo o hasta agotar las 50 tarjetas eZCard de la promoción. En total, la marca ofrecerá casi 75.000 km gratuitos como incentivo de compra.

Con esa su arquitectura eléctrica el Smart #5 permite cargar al máximo de potencia en algunas infrestructuras de la red de Zunder -ya cuenta con más de 1.300 puntos de diversa potencia- y en 10 minutos, energía suficiente para realizar más de 300 km conforme a la norma WLTP.

Con estas potencias de carga en la red y la de vehículos como éste se rompen algunas de las barreras de los eléctricos en tanto que se alcanzan tiempos de paradas no muy distintos a los que ofrecen los repostajes de vehículos con motores de combustión.

Acuerdos de Zunder también con Ford, Nissan o Kia

Asimismo, Ford y Zunder han cerrado un a cuerdo de colaboración que pone a disposición de los clientes de la marca automovilística precios bonificados en las infraestructura del proveedor de energía. Los concesionarios de Ford entregarán a los compradores de sus vehículos, sin coste, la eZCard de Zunder, la tarjeta RFID que permite iniciar y finlizar directamente en el punto, sin usar el móvil, los procesos de carga. Esa tarjeta puede vincularse a la app de Zunder para gestionarlas, verificar consumos, definir métodos de pago o planificar rutas.

Zunder también tiene acuerdos en vigor con otras marcas como Nissan, ofreciendo hasta 5.000 kWh, el equivalente a 10.000 km, de recarga gratuita hasta el fin del año que viene y gestionados a través de Nissan Charge a los clientes particulares que adquieran sus eléctricos; o KIa, cuyos clientes también tienen precios especiales y descuentos en la red de recarga de Zunder, con una tarifa de 0,45 euros/kWh mediante una suscripción anual. Esto supone un descuento sobre la tarifa general de 0,55 euros/kWh.