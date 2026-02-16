Porsche pone en marcha la fabricación en serie del Cayenne Electric en la planta de Bratislava (Eslovaquia), meses después de su presentación mundial en noviembre. Se ensambla en una línea de producción flexible que permite a la marca elegir la proporción de las diferentes tecnologías de propulsión del Cayenne fabricadas -eléctrica, motores térmicos o integrados en sistemas híbridos- rápidamente.

La producción del Cayenne Electric se apoya en uno de los desarrollos tecnológicos de la marca: la fabricación interna de los módulos de batería de alto voltaje.

Porsche utiliza en el Cayenne una batería de iones de litio con seis módulos intercambiables y 192 grandes celdas tipo bolsa producidas por un suministrador externo. Estas tienen un ánodo de grafito-silicio y un cátodo de níquel-manganeso-cobalto-aluminio (NMCA).

Estos módulos se ensamblan en la Porsche Smart Battery Shop en Horná Streda, a unos 100 km al noreste de Bratislava, una instalación donde se realiza el proceso que se inicia con la preparación de las celdas hasta la integración de las placas de refrigeración, con unas por arriba y otras para abajo que también puede calentar la batería con temperaturas bajas para acelerar el proceso de carga; y las pruebas finales de calidad totalmente automatizadas.

Este SUV eléctrico dispone de celdas de tipo pouch que se incorporan para dar origen a una batería de 113 kWh de capacidad bruta. Esta le permite alcanzar una una autonomía superior a 600 km conforme al ciclo WLTP. Por otro lado, admite recargas ultrarrápidas, de hasta 400 kW, gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios.

La batería de este SUV se integra en un chasis de tipo monopatín en el que también se sitúan ambos motores, junto al resto de elementos de cada eje, ya que todas las versiones -también la de 442 CV (325 kW) de este SUV de 4,99 m- son de tracción total.

Entre las variantes previstas, la Cayenne Turbo Electric se convierte en el Porsche de producción en serie más potente de la historia, con hasta 1.156 CV (850 kW). Otro hito destacado por la marca de este modelo es que presenta la mayor superficie de pantalla vista en un coche de la marca, con un sistema de infoentretenimiento de alta capacidad de respuesta.