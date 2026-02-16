Lexus ofrece el coche de sustitución gratuito con el mantenimiento programado
Los Lexus adquiridos en los concesionarios de la red oficial a partir del 1 de enero de este año podrán disfrutar del servicio Motion que oferta a sus propietarios el disfrute de un coche de sustitución sin coste durante un día. Eso sí, su Lexus debe tener menos de cuatro años o 100.000 kilómetros y estar siendo sometido al mantenimiento oficial de un año o 15.000 kilómetros.
Cada vez que un propietario acuda a un concesionario oficial de la red Lexus para realizar un mantenimiento programado podrá contar con un Lexus de sustitución durante 24 horas sin coste alguno. Esa es la clave del programa Lexus Motion.
De este modo, el cliente Lexus podrá disfrutar, hasta un máximo de seis días, de un vehículo de sustitución durante el periodo de validez del programa, que es de cuatro años o 100.000 km desde la fecha de compra. El objetivo de Lexus con esta iniciativa es garantizar que sus clientes puedan continuar con su día a día con normalidad.
