Italia anuncia nuevos incentivos para la compra de coches eléctricos

El ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética italiano, Gilberto Pichetto, ha anunciado una iniciativa que contará con un presupuesto de 600 millones de euros, incluyendo financiación procedente del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) dirigida a la compra de vehículos eléctricos. Las ayudas estarán dirigidas tanto a particulares como a microempresas, con una estructura escalonada según los ingresos.

«Las subvenciones llegarán hasta los 11.000 euros para personas con un ISEE (Indicador de la Situación Económica Equivalente) de hasta 30.000 euros, y hasta 9.000 euros para quienes tengan un ISEE entre 30.000 y 40.000 euros», detalló Pichetto en una comparecencia en la Cámara de Diputados. Por su parte, las microempresas podrán beneficiarse de una cobertura de hasta el 30 por ciento del precio de compra, con un máximo de 20.000 euros por vehículo.

Además, el Ministerio está preparando una plataforma informática que facilitará tanto el acceso a los incentivos por parte de los ciudadanos como la venta directa por parte de los operadores. El decreto que regulará esta nueva política de incentivos se encuentra en fase final de elaboración, con el objetivo de que entre en vigor el próximo mes de septiembre.

Con anterioridad, Italia ya contaba con ayudas desde 2019 incorporadas al programa Ecobonus que ofrecían hasta 5.000 euros por la entrega de un coche viejo para desguace si las emisiones del nuevo eran de menos de 20 g/km de CO2 y de precios limitados a menos de 45.000 euros sin IVA.

También como en el caso del Moves III español, las ayudas se extendían a híbridos enchufables y se asignaban anualmente.

Francia y Portugal, con ayudas; Alemania, sin ellas

En Francia se ofrece una prima ecológica, el bonus écologique, de hasta 4.000 euros -anteriormente era de un máximo de 7.000- por la compra de un coche eléctrico nuevo, con una aportación variable según los ingresos de los beneficiarios.

Pero desde principios de año también hay en marcha una nueva edición de un programa de leasing social que aporta subvenciones para las personas con menos ingresos -hasta 16.300 euros- que quieran pasarse a la movilidad eléctrica y hagan más de 15 kilómetros diario de desplazamientos en uso prioritario de trabajo, con un límite anual de 8.000. Es posible pagar 100 euros al mes gracias a él por un coche nuevo y es incompatible con el bonus écologique.

Portugal, por su parte, ofrece incentivos desde marzo de este año de hasta 4.000 euros para particulares que adquieran vehículos eléctricos y entreguen a cambio un coche de más de diez años; y ha incrementado el límite de precio de los vehículos elegibles a 55.000 euros, IVA incluido. Las ayudas alcanzan hasta 5.000 euros para las empresas. Adicionalmente a estas ayudas directas, existen también exenciones en tasas e impuestos, como ocurre en España con la deducción en el IRPF.

En cuanto a Alemania, el mayor mercado de la UE, el programa de Umweltbonus, que ofrecía ayudas de hasta 4.500 euros, fue suspendido a finales de 2023 debido a restricciones presupuestarias y una decisión judicial.