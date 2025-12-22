Industria y concesionarios aplauden el Plan España Auto 2030 y el Plan Auto +

El sector de la automoción ha recibido con amplio consenso la presentación del Plan España Auto 2030, la estrategia quinquenal diseñada por el Gobierno para consolidar el liderazgo industrial de España en plena transición hacia el vehículo electrificado. Tanto ANFAC, en representación de los fabricantes, como Faconauto, en nombre de los concesionarios, han valorado positivamente un marco que, por primera vez, articula medidas simultáneas dirigidas a la industria, el mercado y la innovación.

El plan prevé una inversión pública de 6.000 millones de euros entre 2026 y 2030, a los que se sumarían hasta 40.000 millones de inversión privado-pública para transformar la cadena de valor del automóvil. Su ambición es elevar el peso económico del sector desde los 85.000 millones actuales a 120.000 millones, mantener los 1,9 millones de empleos ligados a la automoción y aumentar la producción nacional hasta 2,7 millones de vehículos, con el horizonte de que sean completamente eléctricos en 2035.

Para Recasens, "el Plan persigue defender la competitividad de la producción". También incidió en el riesgo que supone que "el Valor Añadido Bruto que generamos ahora está en el motor de combustión con un valor residual en el eléctrico"..

Durante un encuentro con los medios, el presidente de ANFAC, Josep María Recasens, recordó que España afronta “el mayor reto industrial de los últimos cincuenta años” y subrayó que no actuar “no es una opción”, puesto que otros países competidores llevan años adelantando la transición técnica necesaria. Para el directivo, este plan permite atraer inversión, consolidar las capacidades industriales esenciales -como baterías, electrónica o software- y garantizar que el ecosistema avanza al mismo ritmo que el mercado.

Plan Auto+: el pilar que garantiza la agilidad de las ayudas al comprador

Uno de los ejes principales del Plan España Auto 2030 es el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros y concebido como un nuevo modelo unificado de gestión de incentivos para la compra de vehículos electrificados. Se trata de una antigua reivindicación sectorial, que reclamaba simplificar la tramitación, evitar desigualdades entre territorios y ofrecer plazos claros al ciudadano.

Faconauto destaca que la continuidad de las ayudas a la compra más allá del 31 de diciembre y la centralización de la gestión aportan “certidumbre al ciudadano que quiere transitar hacia la electrificación”. Su presidenta, Marta Blázquez, celebró que el sector avance hacia un sistema más coherente y ágil, y recordó que el Moves sigue operativo hasta final de año con ayudas de hasta 7.000 euros y una bonificación del 15 por ciento del IRPF.

Para Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, "todo lo que sea ayudar a tener un mercado fuerte que apoye a nuestra industria es una buena noticia".

El Gobierno defendió también la necesidad de este nuevo modelo, recordando que la compra de un vehículo eléctrico sigue siendo una inversión importante para muchas familias. La estructura del Plan Auto+ se inspira en experiencias de rapidez de gestión como el Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana.

Medidas prioritarias para el sector

El Plan España Auto 2030 articula un total de 25 medidas prioritarias, distribuidas en tres grandes ejes: industria, mercado e innovación. Se apoya en seis líneas de actuación esenciales.

Por un lado, impulsa un programa de crecimiento y autonomía estratégica para transformar la cadena de suministro y atraer nuevos proyectos ligados al vehículo electrificado. A ello se suma el Plan Innovemos, orientado a reforzar la I+D+i en ámbitos como las baterías, la electrónica, el software y el vehículo autónomo y conectado. El plan incorpora también la creación del sello “inversiones bien hechas en España”, destinado a captar capital internacional alineado con el ecosistema industrial.

En el ámbito del mercado, apuesta por mantener y simplificar las ayudas a la compra de vehículos electrificados, mientras que en infraestructura plantea un Plan Nacional de Recarga coordinado entre administraciones y sector. Finalmente, prevé medidas para reforzar la competitividad industrial mediante programas de talento, mejoras de productividad y costes energéticos más competitivos.

El Plan España Auto 2030, con cinco años de duración, "debe ser capaz de movilizar en torno a 35.000-40.000 millones de euros en distintos campos de actuación", según el presidente de ANFAC.

Además, establece un completo sistema de gobernanza con mesas territoriales, comisiones ejecutivas y grupos de trabajo, con el fin de garantizar la continuidad y el seguimiento de los objetivos fijados .

Un consenso sectorial que marca un nuevo rumbo

Tanto ANFAC como Faconauto coinciden en que España necesitaba una hoja de ruta integral que pusiera orden en los programas de incentivos, ofreciera estabilidad regulatoria y dotara a la industria del marco necesario para acelerar su transformación.

Mientras los fabricantes insisten en la urgencia de preparar el tejido industrial para las nuevas tecnologías y atraer inversiones estratégicas, los concesionarios destacan la importancia de mantener la demanda y garantizar que el ciudadano puede acceder a las ayudas de manera eficiente.

Ambas organizaciones consideran que el Plan España Auto 2030 y el Plan Auto+ representan una oportunidad clara para reforzar la competitividad del país, consolidar el empleo y avanzar de manera equilibrada hacia una movilidad electrificada.