Geely desembarcará en España en primavera con dos electrificados y 50 concesionarios

Geely Auto ha confirmado el desembarco en el mercado español, donde iniciará la comercialización de sus vehículos a comienzos del segundo trimestre del año. La firma de origen chino afronta su entrada con un plan de implantación progresivo que contempla la puesta en marcha de hasta 50 concesionarios en España antes de que finalice el año.

Con este movimiento, Geely se convierte en una de las primeras marcas chinas que prepara su llegada al mercado automovilístico español en 2026, en un contexto de creciente presencia de fabricantes asiáticos junto a enseñas como Denza, Lepas, Changan o Exlantix.

La compañía cuenta ya con actividad en distintos países europeos, entre ellos Reino Unido y Grecia, y forma parte de un grupo industrial, Zhejiang Geely Holding Group, con una amplia proyección internacional. Dentro de este conglomerado empresarial se integran marcas de origen europeo como Volvo, además de otras firmas como Lynk & Co, Polestar, Proton, Lotus o Farizon.

Además de las marcas integradas en su grupo industrial, Geely es propietaria del 45 por ciento de Horse Powertrain. Renault posee otra participación semejante y Saudi Aramco de un 10 por ciento.

El grupo automovilístico mantiene asimismo una posición estratégica relevante en la industria global, al ser el mayor accionista individual de Daimler AG, matriz de Mercedes-Benz, y copropietario de Horse Powertrains, la empresa creada junto a Renault Group hace dos años para el desarrollo y producción de motores de combustión e híbridos.

Desde la compañía han destacado la importancia de la llegada a España dentro de su estrategia europea, subrayando su apuesta por una movilidad avanzada, segura y sostenible, así como por vehículos de alta calidad adaptados a las necesidades del mercado español, con un enfoque centrado en la innovación, la accesibilidad y la experiencia del cliente.

Dos modelos en la gama de arranque y su propia red comercial

La oferta inicial de Geely en España estará compuesta por dos modelos con diferentes niveles de electrificación. El primero será el Geely E5, un SUV eléctrico que ofrecerá una autonomía de hasta 530 kilómetros, un motor de 218 CV (160 kW) y un precio estimado en torno a los 35.000 euros. Su llegada está prevista entre finales del primer trimestre y comienzos del segundo. Junto a este modelo, la marca lanzará el Geely Starray EM-i Super Hybrid, un híbrido enchufable.

Geely desarrollará una red propia de ventas y posventa en España, con hasta 50 puntos previstos antes de finalizar el año, y comercializará una gama que incluirá vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales y modelos con motores de gasolina.

En el plano global, la compañía cerró 2025 con más de tres millones de vehículos vendidos, lo que supone un crecimiento interanual del 39 por ciento. Más de la mitad de esas entregas correspondieron a modelos electrificados. Sumando el conjunto de marcas del grupo, Geely Holding superó por primera vez los 4,1 millones de unidades comercializadas en todo el mundo.