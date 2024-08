La electrificación, única puerta hacia el automóvil conectado y autónomo

2035 era una fecha clave para el futuro del sector del automóvil en Europa. Era la establecida por la UE para que los fabricantes que comercializan en este mercado sus coches térmicos dejasen de fabricarlos y venderlos.

Sin embargo, a medida que vamos quemando etapas hacia ese año no parece claro que sea una frontera a partir de la cual los motores de combustión interna vayan a desaparecer de los concesionarios. En las carreteras, bien podrán seguir estando más allá de esta fecha sin que legalmente haya impedimentos para ello.

La incertidumbre en cuestiones normativas y la falta de ventas significativas de vehículos eléctricos -aunque en Europa en 2023 la cuota de este tipo de modelos alcanzó el 12,5 por ciento del mercado en España no se pasa del 5 por ciento-, así como la demanda persistente de motores térmicos, está llevando a que muchos fabricantes a revisar sus planes y alargar el tiempo que estos coches de gasolina o Diesel sigan produciéndose.

Skoda es una de las marcas que se plantea una conversión más lenta a la electromovilidad con comparación con los planes iniciales dado que la transición está siendo ralentizada por aspectos como la ausencia de infraestructuras suficientes de recarga, precios de los coches eléctricos o las preferencias de los consumidores, así que mantendrá hasta finales de esta década la producción de sus motores de combustión.

Audi se está planteando una reestructuración de la actividad en su planta de Bruselas (Bélgica), donde produce el que fuera su primer eléctrico.

Audi, por su parte, está sopesando la posibilidad de cerrar o, cuando menos, reducir la actividad de su planta de Bruselas, mientras tiene en estudio finalizar anticipadamente la producción del Q8 e-tron -en el mercado desde 2018 fue el primer modelo eléctrico de la marca- en esa planta belga. La reestructuración de la producción responde, según Audi, "al descenso global de los pedidos de clientes en el segmento de los vehículos eléctricos de lujo":

El retroceso de la demanda de los eléctricos de Porsche, con una previsión a finales del año pasado del 80 por ciento de sus ventas en 2035, ha cambiado a pesar de que en marzo su consejero delegado, Oliver Blumen, confirmaba que mantenía esos objetivos. Así, por petición de sus accionistas, se han reconsiderado las inversiones en electrificación para los próximos años. En este caso, la desaceleración global del mercado, la competencia china y la baja rentabilidad de esta división están pesando de cara a modificar gradualmente esos objetivos.

Ford ya no será una marca totalmente eléctrica en Europa en 2030, sino que postpone ese propósito para 2035, al límite de lo que impondría la legislación europea. "Para los vehículos de pasajeros porque hemos visto que la transformación de los vehículos eléctricos lleva más tiempo de lo que anticipamos”, afirmó Anna Strigel, directora de ventas de la firma, quien se centrará en sistemas de propulsión híbridos y mantendrá "vivos" los motores de combustión. Sin embargo, el Focus no será uno de los modelos de ese portfolio, pues desaparecerá a finales del año que viene, como ya ocurrió con el Fiesta.

En cuanto a Mercedes, por ejemplo, recientemente anunciaba su intención de volver a invertir en el desarrollo congelado de motores de combustión.

El camino hacia la conectividad y el coche conectado pasa por los eléctricos, según Nissan

En este escenario, se ha celebrado el IV Observatorio del Foro Nissan en la ciudad de Valencia y en el que estuvieron presentes representantes del ayuntamiento, asociaciones relacionadas con el vehículo eléctrico, AEDIVE y AUVE, los concesionarios de los grupos Marcos Automoción y Almenar, Zunder o algunos medios de comunicación locales.

Desde 2015 Nissan mantiene en marcha el foro en el que plantea propuestas en torno a la movilidad eléctrica.

Francesc Corberó, director de Comunicación de Nissan España, afirmó en ese foro que una premisa compartida por los participantes y que no es contrapuesta a la revisión de los planes por parte de los distintos fabricantes. Y es que "la electrificación ya es una realidad y además es el único camino posible hacia la conectividad y el vehículo autónomo porque otras tecnologías no electrificadas no facilitan de la misma manera avanzar más rápido en estas tendencias. La conectividad nos permitirá mejorar la eficiencia energética y el vehículo autónomo aumentará la seguridad de usuarios y peatones y hará disminuir el número de accidentes en carretera"

A partir de ese punto de partida, los distintos intervinientes reiteraron la necesidad de desarrollar una política fiscal que favorezca la aceleración en la electrificación. Por ejemplo, con medidas como la rebaja temporal de IVA o del IRPF hasta que España tenga una cuota de vehículos eléctricos y electrificados como otros países nórdicos, entre otros. También se hace imprescindible contar con un nuevo sistema de planes de incentivos vinculados a los presupuestos anuales del Estado ya que el actual no origina un impulso claro.

Entre otras propuestas, en este foro también se abordó la creación de "servicios de suscripción para parking con servicios e incentivos de carga de vehículo eléctrico, que puede contribuir a liberar otros espacios públicos para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar un nuevo modelo de negocio para los aparcamientos urbanos". En el mismo sentido, los carsharing podrían transformar la movilidad urbana, particularmente donde los flujos de visitantes son importantes, como las capitales turísticas.

Otra de las medidas aportadas sería llevar a cabo campañas de sensibilización públicas sobre los beneficios de una movilidad electrificada y sostenible. También se propusieron medidas en diversos campos, como la creación de una política de desgravaciones impositivas para flotas de vehículos eléctricos, crear una señalítica que informe y dé visibilidad a las infraestructuras de recarga o asegurar un modelo de economía circular que permita intensificar la electrificación, reducir el balance y el coste energético para España y , especialmente, aprovechar la energía solar; iniciar un plan de achatarramiento de vehículos antiguos ligado a la promoción del carsharing eléctrico, para empresas y de movilidad compartida para usuarios privados o afrontar los retos de la conectividad y la movilidad autónoma, como factores clave para mejorar el tráfico urbano y la seguridad en las carreteras, en beneficio de usuarios y peatones.