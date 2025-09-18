Los saberes de las mujeres de la Janda en épocas de crisis, en un seminario

Durante el periodo tardofranquista fueron muchas las mujeres de entorno rurales que tuvieron que afrontar cientos de dificultades y limitaciones. Sus vidas cotidianas no eran fáciles, por lo que casi sin darse cuenta, fueron creando estrategias de supervivencia fruto de su propio ingenio o herencia que con el paso del tiempo se convirtieron en saberes que muchas veces quedaron en el olvido.

A través de los tiempos, las mujeres han sostenido la vida a través de los cuidados de la familia y el hogar, al mismo tiempo que trabajan fuera de casa. Las mujeres rurales han estado presentes en el campo, la huerta, el mercado, aplicando prácticas culturales respetuosas con el medio ambiente, creando comunidad. Y todos estos saberes se van a poner en valor gracias al proyecto Aprendiendo de las mujeres que emprende 'La comuna del sur', para la recuperación y el reconocimiento de los saberes que las mujeres construyeron en el mundo rural sobre todo en momentos de crisis.

Esta situación de subdesarrollo era más aguda en el sur del país y más en el mundo rural que en el urbano, como la comarca gaditana de la Janda, donde se ha puesto en marcha estos días 19 y 20 de septiembre, en la Biblioteca Pública Municipal de Medina Sidonia.

El seminario de formación cuenta con la presencia de expertas y expertos en identidad, patrimonio intangible, investigación social, economía feminista, ecología y cualquier otro aspecto que se precise.

Para llevarlo a cabo se requiere del desarrollo de herramientas de investigación concretas y dirigidas a esta finalidad. Por eso la propuesta comienza con un proceso de formación en el que se diseñen las herramientas de investigación y se impliquen los agentes culturales y sociales del territorio en esta tarea. Desde la Comuna del Sur estiman que deben ser las personas del territorio, de la comarca, "las que acometan la tarea de recuperar ese patrimonio de las mujeres de aquel tiempo", y la preparación y entrenamiento de los agentes territoriales hacen esencial la realización de un seminario de formación con esta finalidad".