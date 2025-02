Piden al PP que actúe desde la Junta en el Hospital La Janda para que funcione a pleno rendimiento

El Grupo Socialista sacó adelante en el pleno de la Diputación de Cádiz una moción que replica la que ya se aprobó en los ayuntamientos de Conil, Vejer, Barbate y Medina Sidonia para reclamar a la Junta de Andalucía que dote al Hospital de Alta Resolución y Especialidades de la Janda de los recursos personales y materiales necesarios para funcionar a pleno rendimiento.

La diputada barbateña, Mariloli Varo, defendió una moción en la que agradeció la presencia en el salón de plenos de miembros de Marea Blanca y de representantes sindicales, además del alcalde de Vejer, Antonio González, por su apoyo a la estrategia de presión a la Administración Andaluza para que cumpla con las expectativas generadas en torno al hospital comarcal.

Varo enmarcó la situación del Hospital de la Janda en Vejer “en el deterioro generalizado que padecemos los usuarios del SAS”, pero remarcó que la eficiencia en este centro permitiría desatascar el colapso que vive el hospital de Puerto Real adonde derivan pacientes que podrían ser atendidos en el hospital comarcal, si estuviera dotado del personal necesario, “personal que sufre el maltrato del SAS porque trabajan bajo una enorme presión y no se cubren las bajas”.

Varo se hizo eco así de los problemas que denuncian las centrales sindicales porque el funcionamiento del Hospital, “en lugar de ir a mejor va a peor”, precisando “que hay muchas especialidades que no se atienden por la falta de facultativos” y además hizo hincapié en la inadecuada oferta de transporte público que facilite el acceso al centro hospitalario por parte de todos los usuarios de la comarca de la Janda.

La diputada socialista ha reprochado al PP qué habiendo dos diputados de la comarca, haya sido el diputado por Cádiz Juancho Ortiz el que la haya defendido, sin conocer de primera mano la realidad del centro. “Le han preparado unos papeles muy bonitos con cifras fantásticas pero los usuarios no mienten, las listas de espera no mienten, los sindicatos no mienten, y ese dinero que dice que se ha aumentado se deriva a las empresas privadas cuando debería de ir a lo público”, zanjó la diputada barbateña.

En virtud de la moción aprobada, la Diputación tiene que dirigirse a la Junta de Andalucía para solicitar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que ejecute al cien por cien el traspaso de la gestión sanitaria al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que conlleva la dotación del personal necesario para el funcionamiento normal de todas las especialidades, así como enfermería, rehabilitación, ingresos, urgencias y otros servicios para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de las poblaciones de Benalup, Conil, Vejer, Barbate y la ELA Zahara de los Atunes.

Del mismo modo, tendrán que solicitar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ofrezca un servicio más eficaz que favorezca el traslado de la ciudadanía desde su lugar de origen hasta el Hospital de la Janda situado en Vejer y viceversa. Para ello deberá coordinarse con la dirección del centro hospitalario, que conoce los horarios de los servicios, así como con alcaldes y alcaldesas de los municipios que pertenecen a este hospital de Alta Resolución, de manera que el servicio que se ofrezca sea útil para acercar a la ciudadanía a este centro, en sentido de ida y vuelta.

Por su parte, José Luis López Burgos, de Marea Blanca en la Janda, al término del pleno mostró su desacuerdo con las explicaciones aportadas en la intervención del diputado del PP, cifras que califica de “mentiras porque el HAR está abandonado, es un hospital fantasma con muy poca actividad”. “Con su abstención, el PP demuestra que no le importa nada, dan cifras generales y con eso se dan por satisfechos”, señaló al tiempo que se lamentó de que “es una desgracia, un desastre como está sanidad pública”.