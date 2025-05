La paz llega a El Palmar: la ordenanza del Ayuntamiento de Vejer encauza la problemática del ruido

Pasado un mes desde que el Ayuntamiento de Vejer anunciase el endurecimiento de las sanciones aplicables en casos del incumplimiento de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, en el marco de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la situación se está encauzando de manera positiva para el Consistorio.

Según ha expuesto el concejal de Seguridad Ciudadana, y portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Javier González, la situación en El Palmar, a partir de la constitución de la Mesa Antiruido, “está mejorando”.

El edil de Seguridad pide a la Junta que se incluya en la Mesa Antiruido

Este edil recuerda a la ciudadanía, que esta me está formada por el Ayuntamiento, la Policía Local, por la Subdelegación del Gobierno, con su contribución a través del aumento de guardias civiles y por la Plataforma Antiruido, “una mesa a la que sigue faltando la Junta de Andalucía”. Francisco Javier González, cree que “es imprescindible que la Junta de Andalucía, organismo autónomo, se siente en esa mesa y que estamos esperando sus aportaciones”.

A raíz de este trabajo, y del incremento de las sanciones económicas, este edil ha apuntado algunos de los resultados obtenidos en este periodo de poco más de 30 días, para aquellos establecimientos que incumplieran las normas.

Así, una decena de establecimientos han sido denunciados por carecer de licencia de pequeño formato, y realizar eventos de pequeño formato. También se ha querido destacar que cuatro establecimientos suspendieron sus eventos antes de que comenzaran, por lo tanto “no han sido sancionados”. Otro establecimiento, ante esta situación ha decidido no abrir sus puertas. A otros quince establecimientos se les ha abierto un expediente informativo por abrir sus puertas por carecer de licencia.

En opinión de Francisco Javier González, “los resultados están mejorando, no vamos a parar hasta mejorar la situación”. En este sentido, ha querido aclarar que “este Ayuntamiento no está en contra ni de los creadores, ni de los eventos de pequeños formatos, ni de la música que ameniza y ofrece una gran oferta a la gente para que disfrute del ocio en El Palmar, pero siempre y cuando sea compatible con el derecho al descanso que tienen los residentes de la zona”. “Insisto y quiero reiterarlo, mi agradecimiento al trabajo que está haciendo la Plataforma del ruido por su implicación, mi agradecimiento a los técnicos, a la Policía Local, a la Subdelegación del Gobierno a través de la contribución de más efectivos para la seguridad de El Palmar, y por supuesto lamentar que la Junta de Andalucía entienda que no debe sentarse a una mesa, que yo creo sinceramente que debe se imprescindible para que se sienten”.

Francisco Javier González, destaca que los resultados son mejores, “son manifiestamente mejorables, lo tenemos que reconocer, pero estamos satisfechos de cómo está transcurriendo los meses que estamos llevando la primavera, y ante la espera de lo que llegue del verano”.

El Consistorio quiere garantizar el correcto desarrollo de las actividades recreativas

El Ayuntamiento de Vejer aseguró en la presentación de esta ordenanza, que continuará trabajando para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar el correcto desarrollo de las actividades recreativas y espectáculos públicos en el municipio, con el objetivo de preservar la convivencia y la seguridad de todos los vecinos.

Preguntados por esta nueva ordenanza y su aplicación a la Asociación de Hosteleros y Servicios de El Palmar (Ashopa), su presidenta, Luisa Valdés se ha remitido a un escrito consensuado con sus responsables. Ahí, se expone que: “no realizaremos declaraciones ni participaremos en la entrevista solicitada en relación con las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Vejer sobre el ocio nocturno. Entendemos que se trata de decisiones municipales, y consideramos que no nos corresponde posicionarnos como colectivo. Respetamos que cada uno de nuestros socios pueda tener su propia opinión al respecto”.

De momento, solo se ha pronunciado un industrial que posee un restaurante con terraza al mar, quien ha expuesto que “Mi opinión es clara con respecto a la música, creo que la música debe estar presente sin alterar la convivencia de los vecinos y creo que el camino es el entendimiento de todas las partes implicadas”.

El borde litoral de El Palmar se encuentra ya con casi todos sus establecimientos abiertos al público, tanto los de comidas, como los de ocio, lo que supone una atrayente para miles de personas de todas las edades. Esta situación está generando un importante problema con los aparcamientos de los vehículos, ya que aún no están abiertas las bolsas que algunos propietarios de terrenos privados, y que cobran entre tres y cinco euros por el estacionamiento de los vehículos sobre terreno agrícola o con alguna capa de subbase para dar un poca de robustez al suelo.

Los primeros quince expedientes se dieron a conocer por la policía

Fue a mediados del pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento daba a conocer las principales modificaciones de las sanciones por carecer de licencia de apertura o funcionamiento, pasando de 3.000 euros a 9.000 euros por carecer de licencia de apertura. Asimismo, se elevó la multa por la realización de espectáculos sin licencia, pasando de 2.000 euros a 9.000 euros. Además, se recordaba que también se consideraba evento de pequeño formato la actuación de un DJ, por lo que se debería contar con la correspondiente autorización para evitar una sanción administrativa.

Pocos días después, la Policía Local, en su canal de redes sociales, informaba que con motivo de la campaña anunciada en El Palmar donde “se pretende hacer compatible el ocio con el derecho al descanso, se pusieron en práctica algunas medidas sancionadoras para los que incumplan las normas de convivencia”.

Por ello, informaban que varios establecimientos hosteleros habían sido sancionados con las nuevas cuantías anunciadas por el Ayuntamiento. Desde la Policía Local, hacían un llamamiento al cumplimiento de las normas establecidas, para la buena convivencia, por lo que agradecían la colaboración y comportamiento cívico de vecinos.