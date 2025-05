Nueva reclamación de más servicios para el Hospital La Janda

La portavoz de la Marea Blanca, Teresa Almagro, reclamó a las puertas del Hospital de la Janda, manifestó que “al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este centro no le interesa que funcione, igual que no le interesa que funcione San Carlos, porque cuando esos dos centros funcionen no tendrán porque hacer convenios”, con entidades privadas.

Esta fue algunas de manifestaciones públicas que se escucharon en la zona de entrada del hospital La Janda, donde también se dio lectura a un manifiesto por parte de la Agrupación Socialista de la provincia de Cádiz.

Ahí se expuso que “Desde EL PSOE provincial junto con las agrupaciones locales de Vejer, Conil, Barbate-Zahara de los Atunes y Benalup-Casas Viejas, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que no se conforme, que no aguante esta situación, que se movilice en cada convocatoria que defienda la sanidad pública en Andalucía. En esta ocasión estamos aquí para exigir una Sanidad pública fuerte y de calidad y en particular que este maravilloso Centro Hospitalario de Alta Resolución (HAR) funcione al 100% con los profesionales y los instrumentos materiales necesarios para beneficio de la población”.

Según apuntaron, la hemeroteca y las redes sociales han recogido la denuncia y reclamación de los sindicatos del sector, Marea Blanca de la Janda y otras asociaciones del marco socio sanitario, exigiendo “un verdadero Centro Hospitalario de Alta Resolución que responda a los objetivos por los que se propuso. La sanidad pública es un derecho constitucional que viene recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

También se expuso la escasa e inadecuada oferta de transporte público que facilite el acceso de los pacientes al Hospital La Janda, situado en Vejer, ya que la ciudadanía se encuentra con la imposibilidad o con muchas dificultades para asistir a las consultas, teniendo que recurrir a servicios de transporte privados que en muchos casos son más costosos, por lo que las personas con economías precarias se encuentran con un verdadero problema para asistir a la cita con su especialista, según recogía el manifiesto dado a conocer.

Entre otros dirigentes que tomaron la palabra estaban el vicesecretario general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, así como el alcalde de Vejer, el socialista, Antonio González.

Unas carencias que han sido rebatidas por la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, quien recordó que este centro hospitalario “ha cumplido un lustro con notables avances gracias al actual Gobierno de la Junta, que lo puso en servicio”.

En ese tiempo ha registrado 9.951 intervenciones quirúrgicas y 153.496 urgencias, “además de notables avances en equipamientos y actuaciones”, señaló la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, quien recordó que “todo ello ha sido posible con el actual Gobierno de la Junta, que puso en servicio un centro hospitalario abandonado”. En el caso de las consultas externas, han sido 165.459 desde el año 2022, de las que 80.916 han sido primeras consultas y el resto de revisión.

Eva Pajares puso en valor que desde la apertura del hospital jandeño el Ejecutivo andaluz “ha centrado sus esfuerzos en que experimente un salto cualitativo y cuantitativo, propiciando una importante ampliación de la cartera de servicios, tanto para consultas como en el área quirúrgica, además de Salud Mental, Radiología y Fisioterapia, entre otras”.

La inversión de la Junta de cerca de 625.000 euros durante el periodo 2020-2024 supuso una obra de modificación y remodelación del bloque quirúrgico, dotándolo de una Unidad de Reanimación Post Anestesia más amplia. En equipamiento destacan desde la Junta la adquisición de un autoclave para quirófanos, cinco camillas hidráulicas y una sonda intracavitaria para Urología, Radiología y Rehabilitación, un nuevo equipo de RX en el bloque de Diagnóstico por la Imagen, y un biómetro, así como una camilla/sillón quirúrgico para Oftalmología. También se incorporaron nuevos ecógrafos para Urgencias y para Rehabilitación y un dermatoscopio para Dermatología.

En esos cuatro años, además, se han realizado mejoras en cuanto a la seguridad del edificio, de protección contra incendios; se han instalado vinilos en la cristalera del hall de entrada para protección solar, ahorro energético y mayor comodidad; se han construido nuevos vestuarios para el personal y se ha hecho una obra para un nuevo comedor para profesionales y nuevas salas. En relación a mejoras de tipo ambiental, se ha remodelado la solar térmica del hospital, se han sustituido colectores y se ha hecho la instalación de un nuevo acumulador de 1.500 litros que mejora el rendimiento, así como la revisión y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica del centro.

En 2025 destacan desde el SAS el impulso a la complejidad en especialidades como Rehabilitación y Oftalmología, priorizando la atención en acto único. En el caso de Rehabilitación, el centro ha incorporado la atención a pacientes con grandes discapacidades y patologías de alta complejidad gracias a la incorporación de un celador y una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Y en el caso de Oftalmología, se ha puesto en funcionamiento una sala blanca destinada a la administración intravítrea de medicamentos en el área de Consultas Externas.

En los últimos tiempos, el centro viene además incrementando el número de consultas médicas, la potenciación del Hospital de Día Quirúrgico, así como el aumento del número de pruebas diagnósticas que se realizan en el centro, tanto de radiología convencional, ecografía, mamografía, densitometría, TAC, y pruebas funcionales.