El lomo en manteca reconquista Vejer

Gran ambiente en el entorno de las Murallas de La Segur, que reunió los puestos de los numerosos participantes.

El año pasado la lluvia dejó a Vejer sin Día Internacional del Lomo en Manteca y este domingo el pueblo se ha quitado la espinita clavada con creces y superando todas las expectativas: en pleno puente del Pilar, con una espectacular afluencia y bajo un sol de justicia. Se notaba que había ganas de disfrutar de un domingo en el que el gran protagonista fue, una vez más, ese manjar vejeriego. Un pedazo de gloria bendita sobre pan de telera que lleva a la gastronomía de esta localidad a marcar la diferencia.

Aparcarha sido una misión casi imposible en Vejer y sus calles han lucido abarrotadas de personas, la mayoría visitantes que acudieron a la cita aprovechando el puente y con ganas de hincarle el diente a esta delicatessen. También ha sido complicado encontrar un rincón en una barra o una mesa libre en las terrazas de los bares y restaurantes, al igual que en el Mercado de San Francisco.

Mención aparte merece el multitudinario aspecto que ha presentado el entorno de las Murallas de La Segur, un lugar donde el lomo en manteca clavó su bandera y conquistó la jornada. Y es que carniceros, panaderos y diversos hosteleros se han echado a la calle para ofrecer lo mejor de sí mismos a vejeriegos y visitantes.

El equipo de la Venta Pinto, todo un referente en este producto. / Antonio Zambonino

Los ojos se iban a los puestos y era todo un reto volver a casa con las manos vacías. De hecho, lo habitual ha sido ver como la gente iba volviendo a sus casas tarrinas, bandejas y bocadillos en mano. Asegurándose desayunos y tentempiés que se quedarán en el recuerdo de sus agradecidas papilas gustativas.

Las previsiones, que apuntaban a unos 11.000 asistentes, se cumplieron, viéndose reforzado un Día Internacional del Lomo en Manteca que ya se ha convertido en todo un referente provincial turístico y gastronómico. Buena prueba de ello es la implicación en esta cita tanto del Ayuntamiento de Vejer como de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. Con la de este año ya van ocho ediciones de este evento. Y viendo su éxito y buena salud seguro que serán las primeras ocho de las muchas que quedan por venir.

Muchos no pudieron resistirse a llevarse a casa panes y tarrinas. / Antonio Zambonino

Un producto para consumir todo el año

Es prácticamente imposible hablar del lomo en manteca sin que se venga a la mente la Venta Pinto, toda una institución cuando se trata de este delicioso producto. La gerente de este negocio familiar, Cristina Pinto, explica que desde que se instaurara el Día Internacional del Lomo en Manteca la venta de este manjar experimentó una considerable subida y que también ayudó a esta cita a que la gente lo consumiera de forma más habitual más allá de eventos puntuales como este, que suponen un inmejorable escaparate para el lomo en manteca.

El Mercado de San Francisco también lució aabarrotado. / Antonio Zambonino

Pinto también detalla que la clientela percibe el lomo en manteca de Vejer como un producto de prestigio y de extrema calidad. Y si lo dicen en la conocidísima Venta Pinto, situada en la barca de Vejer, va a misa.

Visto lo visto, el Día Internacional del Lomo en Manteca sólo puede crecer y Vejer tiene sobradas razones para sacar pecho por un producto que es todo un orgullo local.

El año que viene más, y si es con lomo en manteca por delante y algo fresquito para acompañar, mejor que mejor.