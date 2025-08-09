Un cuento contra el bullying desde Vejer: "Es la historia de mi hija pero quiero que llegue al máximo de gente para ayudar"

"Un día le pregunté a mi hija cómo se sentía y cómo le gustaría sentirse y me dijo cosas sorprendentes para ser una niña tan chica. A ella le valía un perdón para volver a jugar con ellos", cuenta. Y de la propia experiencia, del dolor, sin rencor, pero con la vista puesta en ayudar nació 'María y el valor de la amistad', un cuento que narra la historia del acoso escolar a la hija de Ángel Jesús Gómez, que desde Vejer se ha implicado de lleno contra el bullying. "Es la historia de mi hija pero es un problema global", explica sobre una publicación que ya se puede adquirir en numerosas tiendas y plataformas.

Según cuenta Ángel, desde pequeña, apenas con 5 años de edad, diagnosticada con TDAH, su hija empezó a sufrir bullying en el colegio. "Venía a casa llorando y me sentía impotente", recuerda sobre la dura situación que le tocó vivir, apuntando a los insultos que recibía y como se sintió apartada durante su tiempo en el centro escolar. Llegó a tal punto de no acudir nadie de la clase a uno de sus cumpleaños. Pero su padre no se quedó cruzado de brazos y empezó a moverse, con reuniones con dirección, padres y también representantes del Ayuntamiento, de la Consejería de Educación. De hecho, ahora está en el AMPA del colegio, desde donde sigue aportando, se consiguió una PT para el centro "que no había" y espera que pronto que se instale un 'banco rojo de la amistad'.

El autor de 'María y el valor de la amistad' posa con el cuento.

Y en esa lucha salió el cuento, se puso a escribir y a escribir "como terapia", y en 'María y el valor de la amistad' encontraremos una emotiva historia de una niña a la que le gustaba el colegio pero que le dejó de gustar porque se siente sola tras sufrir el primer episodio desagradable, pasando a ser una pequeña triste y sin saber qué hacer. Empezará a ver la luz con ayuda de su entorno familiar, de su hermana y también de su profesor, haciendo aquí un sitio muy especial para Guillermo. "Desde que este año entró un profesor nuevo, que es un ángel, María ha pegado un cambio grandísimo. Tiene una amiguita en el cole y ha mejorado muchísimo", cuenta.

Ángel afirma que su libro no está hecho desde el punto de vista de un profesional pero sí con la idea de ayudar, primero a su hija por la que escribió este cuento, y por supuesto a otros niños que están pasando por lo mismo. Por eso, esta publicación "va dirigida tanto a niños como a padres como a profesorado que lo puedan utilizar de manera pedagógica", explica. "Que los niños que lean el cuento, que se lo lean sus padres, vean que hay alguien que está sufriendo, cómo siente y el valor para salir. Sólo quiero que llegue a lo máximo posible de gente para ayudar".