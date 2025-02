El Ayuntamiento de Barbate se pone al día con la Seguridad Social y Hacienda

El Ayuntamiento de Barbate ha hecho frente a la deuda histórica que mantenía con la Seguridad Social y Hacienda, lo que le permitirá liberar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y acceder a subvenciones tras más de 40 años en una situación de estancamiento por una deuda que se acercaba a los 100 millones de euros, y que crecía cada mes por los intereses acumulados. La liberación de la PIE supondrá la entrada en las arcas municipales de 5.640.000 euros al año.

En una comparecencia pública de la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barbate, Tamara Caro; la primera teniente de alcalde, Ana Moreno; el segundo teniente de alcalde, Juan Miguel Muñoz y el regidor barbateño, Miguel Molina, se ha explicado el camino seguido para ponerse al día con ambas instituciones del Estado. Se trata de un proceso de reestructuración financiera que fue iniciado en el año 2021.

En su intervención, delegada municipal de Economía y Hacienda, Tamara Caro, informó que “en estos días atrás, se ha hecho efectivo el pago del Inaplazable de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, es decir, la parte de la deuda que no se puede aplazar, lo que conlleva que Barbate estará al corriente de sus obligaciones tributarias, tras más de 40 años, lo que supone un hito histórico para nuestro municipio que por fin podrá recibir subvenciones sin administraciones intermedias y encontrarse en igualdad de condiciones del resto de municipios de España”.

Para llevar a cabo esta gestión económica, expuso que tenían “que agradecer a la Diputación Provincial de Cádiz la inclusión de Barbate en el Plan AIRER, dotado de 2,5 millones de euros, que ha permitido la financiación de servicios básicos y que el Ayuntamiento haya podido realizar un ahorro importante, para hacer frente a los más de 2,7 millones de euros del Inaplazable, fraccionándose la deuda en cuatro años con Hacienda y cinco años con la Seguridad Social, de los aproximadamente seis millones de la deuda”.

Los ingresos del Estado supondrán una aportación de 5,7 millones de euros

Toda esta gestión, según manifestó, Tamara Caro, “nos permitirá liberar la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), que lleva retenida a nuestro Ayuntamiento más de tres décadas, y que aportará unos 5,7 millones de euros anuales”. “Es un trabajo de muchos años y unos de los objetivos del pacto de Gobierno de AxSí y PP”, concluyó la edil andalucista.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, expresó su satisfacción por este logro, afirmando que “hoy hacemos historia. Por fin, Barbate estará en la misma posición que el resto de municipios, con acceso a la PIE y a nuevas oportunidades de financiación”. Moreno destacó que este avance responde a uno de los principales compromisos del pacto de gobierno entre AxSí y PP, que “establecía como prioridad la liberación de la PIE en los dos primeros años de mandato”.

“Desde el Partido Popular lo teníamos claro y el primer objetivo era pagar el Inaplazable para estar al día con la Seguridad Social y Hacienda para poder liberarla y para ello hemos trabajado con todas las administraciones que nos podían ayudar como son Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz y así ha sido en menos de dos años de mandato, después de cuarenta años”, añadió, Ana Moreno.

Asimismo, subrayó “la importancia del trabajo realizado por AxSí en la gestión de los fondos de ordenación, lo que ha permitido reducir el importe del Inaplazable y facilitar la regularización de las cuentas municipales”. “Estamos de enhorabuena. Quiero agradecer el esfuerzo del equipo de Intervención, de la delegada de Economía y Hacienda, de mis compañeros de Gobierno y, por supuesto, de la Diputación de Cádiz. Gracias al trabajo conjunto y a la colaboración, entre todos hemos logrado en un corto período de tiempo lo que parecía imposible”, añadió. “Que no le quepa duda a los barbateños que estamos aquí para trabajar por Barbate y mejorarlo”, concluyó, Moreno.

Finalmente, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, se mostró emocionado al destacar la importancia de este logro para el municipio. “Después de 40 años de imposibilidad de desarrollo, hoy hacemos historia. Este avance ha sido posible porque, desde el primer día como alcalde, miramos de frente la deuda en lugar de ignorarla. Era un problema endémico, complejo y difícil de afrontar, pero decidimos actuar con responsabilidad y determinación”, señaló.

Molina recordó que “en 2015 Barbate arrastraba una deuda que crecía constantemente debido a los intereses, lo que generaba una situación económica insostenible”. “Nos decían que no había solución, pero hoy podemos decir que la pelota se ha parado, que ya no hay una sangría económica que lastra el futuro del municipio. La situación está controlada y, aunque tenemos que seguir pagando la deuda, los intereses no seguirán aumentando”, ha explicado.

El alcalde ha subrayado que este logro supone un cambio fundamental para el pueblo ya que “Barbate ya no jugará en segunda o tercera división. Nuestros niños van a tener los mismos derechos y oportunidades que los de cualquier otro municipio”.

Molina también puso en valor el trabajo realizado desde 2016 con la adhesión a los Fondos de Ordenación, una estrategia que ha permitido cumplir con los compromisos financieros. En este sentido, detalló que, “desde 2015, el Ayuntamiento ha pagado más de 2,1 millones de euros a la Diputación, más de 2,5 millones a la Junta de Andalucía, casi 8 millones en sentencias judiciales, cerca de un millón a la Mancomunidad y más de 7,6 millones en préstamos, además de saldar más de cinco nóminas pendientes de pago. En total, hemos afrontado en torno a 21 millones de euros”, según indicó la primera autoridad local.

El alcalde destacó que “esta política de gestión responsable, basada en el control del gasto y en afrontar los problemas con seriedad, ha sido clave para alcanzar este resultado”. Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Diputación de Cádiz, cuyo incentivo ha permitido un ahorro en gastos corrientes que ha contribuido a la estabilidad económica del Ayuntamiento.

“Hoy es un día de celebración, aunque aún queda trabajo por hacer. Estamos al día con la Seguridad Social y Hacienda después de 40 años, y eso significa que nadie nos podrá volver a decir que no podemos concurrir a subvenciones por la deuda. Ahora podemos sacar pecho, porque Barbate recibirá más de 5,7 millones de euros anuales que antes no percibía y estarán ahora a disposición del municipio, permitiéndonos arreglar nuestras calles, mejorar nuestros parques infantiles, hacer nuestro pueblo más accesible y acceder a nuevas oportunidades de financiación”, concluyó Molina..