El alcalde de Vejer pide una reunión con la Junta para abordar el aumento de caudal de agua

El alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), ha solicitado una reunión "urgente" con responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con el objetivo de trasladar "la situación crítica" en la que se encuentra el municipio en relación al suministro de agua y solicitar formalmente un aumento en el caudal autorizado.

El alcalde ha expresado "su incomprensión ante la falta de aumento en el caudal de agua autorizado desde enero, a pesar de los esfuerzos realizados" por este municipio, afirmando que desde su Gobierno local se han llevado a cabo las medidas aconsejadas, así como trabajos de mejoras. No obstante, ha advertido de que esta situación "nos está generando graves problemas e incertidumbre de cara al verano", una temporada estival en la que el municipio amplía su población por la llegada de turistas.

"Espero y deseo que también nos sumemos a las medidas de flexibilidad que por suerte han tenido los municipios de Málaga y algunos del Campo de Gibraltar", ha comentado el alcalde, asegurando que Vejer "necesita agua" y que va a hacer "todo lo posible para que la Consejería nos reciba y, por supuesto, nos ayude".

Antonio González se ha referido también a unas declaraciones de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en las que acusó al Gobierno local de "inacción" en el tema del agua, por lo que el alcalde ha expresado "su sorpresa" y ha mostrado su rechazo.

"Sinceramente, nos sorprenden las declaraciones de la delegada queriendo confrontar y afirmando que el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo. Cuando llegamos al Gobierno, en Vejer se perdía casi el 50% del agua que entraba a la red urbana. Hoy en día hemos mejorado gracias al arreglo de más de 400 averías en un solo año", ha manifestado Antonio González.

Siguiendo con esto, ha detallado que desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha medidas de control del agua, controlando y eliminando enganches ilegales e incluso remitiendo informes poblacionales "justificando la necesidad del aumento del caudal ante el incremento de la población", ha afirmado.

Por otro lado, ha criticado "la falta de apoyo" por parte del Partido Popular de Vejer, lamentando que "los mismos que piden un pacto por el agua, que precisamente se va a llevar a cabo en un pleno extraordinario este jueves, no paren de confrontar". "A mí lo que me importa es mi pueblo y lo que pido es agua. Aquí no hay colores ni divisiones", ha dicho.

Pese a todo, el alcalde ha trasladado que el Ayuntamiento de Vejer "sigue tendiendo la mano a la entidad autonómica, esperando una respuesta pronta y favorable a las necesidades hídricas del municipio".