Vejer afronta con incertidumbre la falta de agua para su abastecimiento

Vejer es de los pocos municipios que siguen sufriendo a diario, de lunes a viernes, cortes en el suministro de agua potable, entre la 1.00 de la madrugada y las 7.00 horas de la mañana.

Estos cortes se producen ante la imposibilidad de reducir la presión en la red de abastecimiento que se reparte por el casco urbano, ya que el abastecimiento es por gravedad, dado que los tres depósitos que se poseen están en la zona de El Santo, a 190 metros de altura.

Las nuevas promociones de viviendas cuentan con sus propios aljibes, por lo que no sufren esos cortes, que sí padecen el resto de la población, que cada mañana ve y escucha que sale gran cantidad de aire, antes de que el chorro del grifo o la ducha fluya de manera continua. Unos cambios de presión que ya han generado algunas averías en lavadoras, lavavajillas, calentadores e incluso las cisternas de los aseos.

Uno de los sectores más afectados está siendo el de la hostelería y la restauración, ya que el corte de suministro durante la semana les coge a la hora de cerrar en el caso de los bares y restaurantes, pero los hoteles tienen que garantizar el suministro de agua a sus clientes las 24 horas del día.

Uno de los establecimientos de referencia en la localidad, es el Hotel El Califa, cuyo máximo responsable, James Stuart, ha manifestado que “los hoteles tienen un régimen diferente de las casas rurales, y evidentemente, los hoteles por ley tienen que tener unos depósitos de agua, con suficiente suministro como para un día”. Según ha explicado, “nosotros tenemos el depósito del hotel de 8.000 litros, que también lo usamos para el restaurante El Jardín del Califa, que viene a durar unas diez horas, puede parecer poco, pero es que el restaurante consume muchísimo, ya que cuando la gente está de vacaciones usan más agua”.

Las previsiones de esta empresa es ampliar el nivel de reservas, para ello, ante los cortes de agua, han instalado otro depósito de 10.000 litros, que sumados a los otros 8.000 litros, dan una garantía de más de 24 horas. En otros establecimientos de este grupo empresarial de menor tamaño como Fez y Califa Tapas que si sufren los cortes de suministro al no tener depósitos. En caso que los cortes se produzcan por el día apostarían por el uso de vasos desechables, eminentemente ecológicos, además de reunir la suficiente cantidad de agua para poder cocinar. James Stuart asegura que “no estamos demasiado preocupados, pero si yo tuviese casas rurales, apartamentos turísticos, camping y restaurantes, de no tener el suministro que tenemos nosotros, sí lo veo más complicado”.

El sector de la hostelería y la restauración, representado por la Asociación Vejer Gastronómica, a través de su presidente, Toni Pérez, ha apuntado que al ser unos cortes nocturnos y de pocas horas de duración, no los han notado. En este sentido, ha recodado un corte de suministro de varias horas que se produjo antes de las lluvias pasadas, y durante un fin de semana, el cual sí se notó porque fue en horario diurno. De momento ninguno de sus asociados ha alertado de problemas a la hora de trabajar en sus establecimientos.

Toni Pérez, recuerda que Vejer tiene una población flotante muy grande, sobre todo en la época estival, por lo que, de seguir las limitaciones por el número de habitantes, en su opinión se debería revisar el número de litros por habitante, ya que es mucho mayor que el tiene registrados.

Desde esta asociación de hostelería quieren reivindicar que, esos cortes de agua, si se tuvieran que hacer en un futuro, “se regularan a unos horarios en los que no perjudicaran al sector de la hostelería, dado que es un sector primordial en la industrial y el empleo en Vejer”.

El alcalde de Vejer, Antonio González, ha mostrado su malestar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al autorizarse que en la provincia de Málaga, haya agua para las piscinas, incluso las privadas, mientras en su pueblo se ven obligados a cortar el agua por la noche, para poder tener suministro durante el día, es algo que asegura “me hierve la sangre”.

Así, recuerda que han enviado informes, han realizado su trabajo, han puesto fin a enganches ilegales, han arreglado cientos de fugas históricas, se ha aprobado una Ordenanza al respecto, y en definitiva “no hay ningún municipio que haya realizado el trabajo tan bien y rápido como nosotros”, expone.

A pesar de todo eso, siguen esperando que la Junta de Andalucía les proporcione más agua diaria para Vejer, ya que “lo ha dicho muchas veces, se basan en la población censada que tenemos y no en la real que se duplica y triplica por el turismo”. “Como te he dicho muchas veces, no pretendo ser más que nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de nuestro pueblo, a Vejer no se le ningunea y ni mucho menos voy a consentir que se rían de él”, ha expuesto.

La gota que ha colmado el vaso de su paciencia, se vivía en la madrugada del pasado jueves al viernes, donde se producía el incendio de varios contenedores y vehículos en la barriada Andalucía, y la Policía Local solo pudo hacer uso de sus extintores, ya que no pudieron utilizar el agua de la red de abastecimiento, al estar cortado el suministro para reponer el nivel a los depósitos. Hasta que llegaron los Bomberos, 25 minutos de ser alertados, no se pudo empezar a sofocar con contundencia las llamas.

Antonio González, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a la Junta de Andalucía que autorice de forma urgente al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que aumente el caudal de agua autorizado en su municipio. Una petición que ya fue realizada por escrito el pasado 23 de abril y que aún no ha recibido respuesta por parte del ente autonómico.

El incendio ocurrido, según explica el alcalde, “pone de manifiesto la necesidad de que el municipio cuente con más caudal de agua para evitar los cortes nocturnos que se vienen realizando y que permiten por el momento mantener niveles de agua durante todo el día”.

En opinión de la primera autoridad local, “La paciencia de Vejer tiene un límite y hoy lo hemos podido comprobar. Volvemos a decirle a la Junta de Andalucía que no podemos seguir así. Los 1.800 metros cúbicos diarios de agua no son suficientes para nuestras necesidades actuales, mientras se permite el llenado de piscinas privadas en Málaga. Pido como vecino y alcalde unidad en este asunto, responsabilidad a aquellos que pedían un pacto y sentido común a quiénes solo buscan el rédito político”, afirmó con rotundidad, Antonio González.

Así, los vecinos que quieran apoyar esta petición pueden firmar a favor de ella en el Ayuntamiento y otras dependencias municipales. Además, se proporcionará una plantilla de firmas a los comercios locales con el objetivo de recolectar el mayor número posible de apoyos.