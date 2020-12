Manuel Flor cumple un año al frente del Ayuntamiento de Vejer

Ha sido “un año duro, pero más fácil con vuestro cariño y apoyo”. Así, ha agradecido el alcalde de Vejer, Manuel Flor, el respaldo que ha tenido de la ciudadanía en este periodo de tiempo.

Fue el 4 de diciembre de 2019 cuando tomaba entre sus manos el bastón de mando, sustituyendo en el cargo, al popular, José Ortiz. Pasado este periodo de tiempo, ha expuesto que “nunca pensé que sería como está siendo, lleno de dificultades y decisiones complicadas por la pandemia sanitaria y a la vez económica que estamos viviendo”.

Asegura, que “no os lo voy a negar”, que ha sido “un año muy duro. Me ha tocado gestionar como alcalde el momento más complicado que se recuerde de todos, porque hablamos de una pandemia sanitaria por la Covid-19 y a la vez por la fiebre del virus del Nilo”.

Así, ha recordado que han sido “muchas llamadas, muchas decisiones difíciles con el objetivo de proteger la salud de mi pueblo, activar ayudas para las personas que peor lo están pasando y a la vez seguir con el proyecto de gobierno que tenemos”.

“A pesar de todo”, expone, “hemos sacado proyectos importantes y a la vez gestionado otros tantos que serán realidad en este mandato. Vejer sigue avanzando a pesar de esta nueva crisis y a más velocidad que otros municipios”.

En esta línea, apunta que “sin vuestro apoyo y cariño nada hubiese sido posible. Gracias por tantos mensajes de ánimo, gracias por vuestra comprensión y gracias por el apoyo que me estáis dando. Ayuda mucho”, matiza.

En esa línea de agradecimiento, también incluye el regidor vejeriego a “mi familia a la que no he dedicado apenas tiempo porque mi cabeza ha estado en Vejer”, añadiendo que “ser alcalde de mi pueblo me apasiona. Me hace feliz. No me cansa. Me gusta”.