28M: Inmaculada Sánchez, de Andalucía por Sí, presenta su candidatura en Conil

Inmaculada Sánchez (AxSí) presenta este viernes en Conil su candidatura para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El acto tendrá lugar en el Hotel Loto a las 20:00 horas y en él se dará a conocer la lista que ha conformado.

“Tras casi treinta años de dominio de Izquierda Unida, se respiran aires de cambio en Conil. Es innegable que el actual equipo de gobierno está agotado y obsoleto. Es vital una alternativa de cambio, y ya se demostró que esa alternativa de cambio pasa obligatoriamente por AxSí”, afirma Sánchez.

La concejala andalucista y actual portavoz de su grupo municipal confía en la profesionalidad y capacidad de su lista para estas municipales: “Estoy tremendamente orgullosa del equipo que me acompaña y arropa. Es fundamental la savia nueva y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. De hecho hace poco se constituyeron las Juventudes Andalucistas en Conil. Este hecho demuestra un doble impulso; por un lado, que el andalucismo recobra fuerza con el arrojo de los jóvenes por defender su Tierra; y en segundo lugar, demuestra que en Conil existe conciencia andalucista para largo. Esto no ha hecho mas que empezar. El 28 de mayo Conil tiene una cita con el cambio y a esa cita AxSí no piensa faltar”, asegura la candidata.

"A X el Cambio", así se presenta Andalucía por Sí en Conil, con un grupo que lidera la alcaldable Inmaculada Sánchez, junto con su mano derecha Susana Bermúdez, "para conseguir ese cambio de signo político que tanto necesita Conil de la Frontera. A un mes de las elecciones se prevé más cerca que nunca esta alternancia política que lideran un tándem femenino y que busca la primera alcaldesa en Conil en democracia. Las encuestas apuntan que la formación municipalista y andalucista logrará casi un duplicar su representación en la actual corporación municipal, que es de cuatro concejales", concluye el comunicado de AxSí.