El tipo de mujeres que Andrés de Inglaterra exigía que le presentaran sus amigos

Andrés de Inglaterra está ya apartado de por vida de la familia real británica. Ha renunciado a todos sus títulos y solo mantendrá el principado que le corresponde por nacimiento. El escándalo en torno a las actividades de Jeffrey Epstein, quien fuera una de las personas más cercanas al ex duque de York, sería solo una de las ramas con las que el hermano de Carlos III sostenía su pulsión "insaciable" de depredador sexual. Un nuevo libro biográfico abunda en este perfil mientras el volumen póstumo de una de sus víctimas y de Epstein, Virginia Giuffre, Nobody's Girl, es un impacto en el Reino Unido.

Andrew Lownie, autor de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, indaga en su libro en la continua presión de Andrés a su personal y amigos para que le buscaran chicas, tal como se hace eco la web Page Six. Jóvenes con las que tener encuentros seuxales.

El análisis de Lownie cita que el tipo que buscaba el duque de York eran "bailarinas y rubias", su "petición" continua en una red de amistades que había tejido y que debían surtir de mujeres al hijo de la reina. "Urgía a todos a su alrededor", cita el libro, por lo que en la mayoría de las ocasiones, dado que Andrés de Inglaterra apremiaba con tener dichos encuentros sexuales, los amigos recurrían a contratar prostitutas para mantener el trato de favor con el príncipe.

El príncipe Andrés, junto a sus hermanos Carlos y Ana. / Tolga Akmen (Efe)

La biografía también detalla que él mismo se ponía en contacto con bailarinas del Royal Ballet para proponerles citas con apariencia de interés cultural y ahora se explica el interés por la danza en general de los patronatos del ducado de York. En el caso de los viajes oficiales el personal ya daba por hecho que debía buscar candidatas en los lugares de destino. Si las chicas 'enviadas' eran atractivas Andrés de Inglaterra siempre estaba encantado y tenía en cuenta a quienes habían promovido estos acercamientos. En el caso de diplomáticos que se vieron en el compromiso de cumplir con estas peticiones protestaron enérgicamente. Algunas de las mujeres que acompañaban al príncipe en sus reuniones de negocios eran escorts.

El caso Epstein sería una vertiente más de este comportamiento del príncipe. La víctima con la que llegó a un millonario acuerdo, Virginia Giuffre, se suicidó el pasado abril a los 41 años y acusó al príncipe de haberla forzado a mantener relaciones sexuales tres veces cuando era menor de edad. Andrés de Inglaterra indemnizó en un acuerdo judicial a Giuffre tras resolver una demanda en EEUU en 2022.

A raíz de la publicación del libro póstumo el hermano de más edad del monarca británico anunció que renunciaba a sus títulos, entendiendo que las "acusaciones continuas" perjudicaban a la Familia Real. Carlos III habría considerado ya intolerable el extremo en que se hallaba la reputación de su hermano que a tenor de lo que va surgiendo podría empeorar aún más su situación.

Quien se mantiene a su lado es la que ha sido hasta ahora duquesa de York, su ex esposa Sarah Ferguson, que sigue leal a él entre todo este escándalo que ha indignado a la opinión pública británica.