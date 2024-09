Sara Carbonero muestra con orgullo sus “heridas de guerra”

Sara Carbonero ha publicado en las redes sociales una breve reflexión que ha acompañado de dos fotografías. En una de las imágenes ha enseñado una de sus cicatrices más íntimas de su vientre. “Camuflaje y alguna herida de guerra que ya sonríe en la piel”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

La imagen, un gesto de valentía y superación, se ha hecho viral. Los seguidores y amigos de la periodista han reaccionado con comentarios de apoyo. “Heridas de vida. Bella”, le ha escrito su amiga Isabel Jiménez, mientras que otros usuarios anónimos también han dejado su impronta en la publicación con bonitos mensajes. “Superwoman”, “Guerrera”, “Me alegra que te sonría la piel” o “Heridas de guerra que te hacen superheroína. Real, valiente, guerrera”, son algunos de los ejemplos más significativos.

En la publicación que ha compartido en las redes sociales, Sara Carbonero ha avanzado una parte de la nueva colección otoño-invierno de la marca que fundó junto a Isabel Jiménez, Slowlove.

La cicatriz que ha enseñado con orgullo no es la única herida de guerra que sonríe en su piel. La periodista ya mostró en su 38 cumpleaños una más grande que tiene en su abdomen a consecuencia de la intervención a la que fue sometida en 2019 por un cáncer de ovario. “Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino”, expresaba en aquel momento.

El 10 de mayo de 2019 Sara recibía una fatídica noticia: tenía un tumor maligno de ovario. La periodista tuvo que ser intervenida y someterse a la quimioterapia para superar ese duro bache. Sara rememoraba el pasado 11 de junio aquella etapa de su vida, en la que evitaba mirarse frente al espejo. “Lejos de la frivolidad que pueda parecer, yo cuando me miro al espejo, lo hago para tomar conciencia de mí misma, lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima. Por causas de la vida, ya he transitado épocas en las que huía de ellos porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo, llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno”, reconocía.