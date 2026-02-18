La ruina de Cañita Brava: con cáncer de colon y viviendo en un piso compartido con cinco personas

Cañita Brava, uno de los máximos exponentes del humor en las décadas de los 90 y los 2000, no atraviesa una buena situación económica. Cuando se hizo popular en la industria del cine y la televisión nadie se imaginaría que su jubilación estaría marcada por los problemas económicos.

El cómico coruñés ha sido entrevistado en el programa Y ahora Sonsoles, donde además de repasar su trayectoria profesional, ha relatado cómo vive en la actualidad y los recursos que dispone para hacer frente al día a día. Un equipo del programa de Antena 3 ha visitado su domicilio para conocer de primera mano su situación.

El actor de Torrente 2: Misión en Marbella reside en un piso pequeño de A Coruña que comparte con cinco personas. Según ha revelado Cañita Brava, su modesto hogar cuenta una cocina, dos cuartos de baño y carece de salón. “Bienvenido que sea, te voy a presentar la casa. Vivo con cinco compañeros, cobró una pensión de 450 euros y pago un alquiler de 247 euros, gastos incluidos. Tenemos que pagar la luz y la subida del piso”, ha explicado.

Cañita Brava, que apenas tiene dinero para subsistir, no pierde la esperanza de poder contar con su propia vivienda. “Me gustaría tener un piso, y si no sale, mala suerte. Confío en que sí, hay que tener fe”, ha comentado.

El humorista ha reconocido el origen de sus penurias económicas. “Gané dinero y lo malgasté hace mucho tiempo. Tres millones y medio, pero los tiré por ahí. Anduve con alguna tía entre un salón de juego, que no conocía, dándole la vuelta a la rueda para ver si conseguía 12.000 euros. Y yo iba, a lo mejor, ocho días al mes. Una vez gané 1.000 euros, me metí otra vez, y perdí 8.000. Podía tener un piso, pero he cometido ese error”, ha confesado.

El cómico no solo arrastra problemas económicos, ya que su salud está maltrecha por un cáncer de colon. “Tengo un cáncer en el intestino, hay que confiar en positivo. Me apoyan todos, me quiere mucho la gente, que no quiere que me pase nada”, ha relatado. Cañita Brava costea los medicamentos con la ayuda de sus sobrinos, con los que mantiene una excelente relación. “Tengo que pagarlos de mi bolsillo, mira el problema que me trajo eso”, ha zanjado.