El restaurante secreto de cara a la Nochevieja en la Puerta del Sol

¿Un sitio en Madrid para cenar antes de tomar las uvas en la Puerta del Sol, prime time madrileño? Sin duda, Chic by Rosi la Loca. La nueva apertura de este grupo, en la calle Cádiz, frente a La Loca originaria, con su mismo desenfado y osadía.

Apenas lleva un mes abierto y es una de esas recomendaciones ‘secretas’ para disfrutar de una comida diferente con platos y sabores que no dejan indiferentes, en un ambiente divertido.

Todo es distinto y atrevido en Chic by Rosi la Loca, donde degustar de cocina fusión entre tiraditos, vieiras o un falso risotto que anima cualquier reunión de amigos. En pleno meollo de la Nochevieja, Cádiz está al lado de la Puerta del Sol.

Interior de Chic By Rosi La Loca

En este Chic hay carnes interesantes y unas hamburguesas que no son las típicas. Como tampoco los postres, entre el tiramisú en cafetera y la tarta de queso. Y los cócteles... una auténtica locura.

Apenas un mes después de su inauguración el 17 de noviembre, Chic by Rosi La Loca se halla frente al mítico Rosi La Loca original. Cruzas la puerta y el mundo exterior se desvanece, con el ágata verde luminoso a tus pies. El espacio, más íntimo que sus hermanos (la séptima apertura del grupo La Cabra Loca, nacido en 2015 con la taberna madre). es un delirio sensorial. Todo bañado en rosa, el color fetiche de Rosi, esa musa aventurera, soñadora..

El menú: tentaciones que fusionan lo clásico con lo divertido. La propuesta gastronómica, firmada por el chef ejecutivo Javier Alfaro. el mismo que ha dado alas a los menús del grupo, con la stracciatella con toques de trufa, que se deshace como un susurro pecaminoso, las zamburiñas o el Spicy Chic Chicken. Y param maridar, la bodega o su slección de cócteles, en vasos temáticos. En línea con Rosi La Loca, que desde su apertura en 2015 en el número 4 de la misma calle Cádiz, ha sido el faro del grupo: una taberna de tapas y cócteles que fusiona lo mediterráneo con toques peruanos y venezolanos, siempre con un pie en la sostenibilidad y otro en la fantasía.