Así ha reaccionado Kiko Jiménez a la presunta infidelidad de Sofía Suescun

La revista Lecturas ha sorprendido esta semana con una exclusiva que pone en jaque la sólida relación sentimental de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Según la citada revista, la pareja estaría atravesando una grave crisis tras salir a la luz unas supuestas infidelidades de la televisiva con el influencer Juan Faro. A ello se une las constantes disputas que mantiene Kiko con la madre y el hermano de Sofía, un hecho que también ha desestabilizado a la pareja en los últimos tiempos.

Leticia Requejo, en el programa TardeAR, ha ofrecido más detalles de este turbio asunto que mantiene a la pareja al borde de la ruptura. “Sofía Suescun hizo un viaje hace tres semanas con más gente y a este grupo de personas les habría contado que tiene una relación abierta con Kiko”, ha comenzado diciendo. La periodista asegura que esas palabras no se ciñen a la verdad y que las había pronunciado para cubrirse las espaldas ante la información de Lecturas.

Requejo ha revelado el motivo de la ausencia de Kiko en el programa Fiesta de la semana pasada. “Sofía se lo habría confesado a Kiko hace tan solo siete días. De ahí que Kiko no quiso ir a Fiesta el fin de semana pasado porque no sabía cómo enfrentarse a la situación. Me dicen que él, lejos de la imagen que tenemos de un hombre fuerte y frío, está hecho polvo”, ha desvelado sobre cómo se ha tomado la exclusiva.

El programa también ha contactado con Juan Faro, el empresario con el que Sofía Suescun habría mantenido varios encuentros secretos. “Es un tema que tienen que hablar entre ellos”, ha reconocido en primera instancia. El influencer ha confirmado que entre ambos existe una amistad, aunque no se ha pronunciado sobre las supuestas citas. “La relación que tengo con ella es de amistad”, ha comentado dejando en el aire la posible deslealtad de Sofía a Kiko.