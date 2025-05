Pablo Ojeda, una lucha infernal contra la ludopatía plasmada en un libro

Pablo Ojeda es uno de los colaboradores del programa Más Vale Tarde de la Sexta. El experto en nutrición ha presentado su libro Cuando me alimenté del juego, en el que relata a pecho descubierto sus problemas con la ludopatía. El sevillano fue adicto al juego durante más de una década. Su primera experiencia tuvo lugar cuando tenía 22 años sin llegar a pensar en el daño que le iba a provocar en un futuro.

Sus problemas de adicción le llevaron a pensar en decisiones desesperadas, entre las que se encontraba vender un riñón para acabar con sus deudas. “Me daban 60.000 euros. Vender un órgano para tener liquidez era una idea perfecta”, ha desvelado. Incluso llegó a apuntar en un cuaderno los puentes y lugares que había en Sevilla en los que podría dormir en caso de no contar con recursos. “En mi mente sabía que en algún momento esa circunstancia podía ocurrir”, ha manifestado.

Las palabras de Pablo Ojeda han conmovido a los dos presentadores del programa, Iñaki López y Cristina Pardo. Ambos han puesto en valor su valentía, así como su capacidad de superación y resiliencia. “Creo que, al final, tus hijas estarán orgullosas de que su padre haya tenido el valor de reconocer esto y enfrentarse a sus peores pesadillas”, ha destacado el presentador vasco. Cabe recordar que Ojeda también sufrió un trastorno alimenticio en su juventud, siendo esa la principal razón que le llevó a convertirse en dietista y realizar varios masters de coaching.

El sincero testimonio del colaborador del magacín ha puesto de manifiesto una serie de problemas que pueden aparecer cuando eres adicto al juego. “Nerviosismo, falta de apetito, falta de sueño, desaparecer en momentos puntuales…”, ha enumerado.

Tras diez años de rehabilitación, Ojeda ha reconocido que ha perdido muchos recuerdos de la infancia de su hija Carlota. El nutricionista ha reajustado su vida para no volver a caer en la ludopatía. Para ello, ha implementado varios hábitos como no llevar dinero en metálico, practicar deporte y ceñirse a un horario planificado. “Para salir de la ludopatía tuve que cambiar de todo. Amigos, ambientes… Estuve seis años sin ir a un bar. Me costó mucho más dejar de mentir que dejar de jugar”, ha confesado.

Actualmente, el nutricionista desarrolla una vida normal alejada de las adicciones. Contrajo matrimonio con la diseñadora Esther García en octubre de 2024 en El Puerto de Santa María, la tierra natal de su esposa. Ojeda cuenta con dos hijas de un matrimonio anterior: Carlota, de 11 años, y Paula, de 9.