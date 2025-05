El motivo por el que Cayetano Rivera y su novia portuguesa, Maria Cerqueira, ponen fin a su relación

La relación entre el torero español Cayetano Rivera y la presentadora portuguesa María Cerqueira Gomes, muy popular en su país, ha hecho aguas. No pueden sostener el interés mutuo tan lejos y cada uno centrado en sus hijos. Desde que el romance se conoció hace dos la pareja ha protagonizado portadas en España y en Portugal. Manteniendo con discreción sus paseos por Lisboa, por Sevilla y por Ronda, el amor ha terminado entre ambos tras reconocer que no pueden conjugarlo con sus respectivas carreras profesionales y la atención a sus hijos, según avanza este miércoles la revista ¡Hola! Cayetano y Maria han cerrado etapa tras no poder atenderse mutuamente entre viajes y agendas repletas.

María Cerqueira y Cayetano Rivera

El hio menor de Paquirri y Carmina Ordóñez está centrado en sus labores empresariales tras haber finalizado su trayectoria en los ruedos. Sus preocupaciones se veían agravadas con la imposibilidad de estar con Cerqueira tal como le gustaría mantener, mientras ella tiene sus obligaciones diarias en la televisión lusa.

Fue a través de la televisión por la que la presentadora conoció al torero, en mayo de 2019 en un festejo en la plaza de toros Campo Pequeno de Lisboa. Maria entrevistó a Cayetano para su programa en la cadena TVI. Se intercambiaron teléfonos y mantuvieron contacto. Cayetano era marido de la presentadora sevillana Eva González, con la que tiene un hijo, el pequeño Cayetano, nacido en 2018. Precisamente ambos coinciden en vástagos, con hijas mayores que se dedican al modelaje (Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y adoptada por el torero, y Kika, hija de María y un piloto, Gonçalo Gomes) y varones pequeños que centran sus desvelos. El hijo pequeño de Maria es fruto de su relación anterior, con el empresario António Miguel Cardoso y se llama João.

El diestro y la presentadora portuguesa iniciaron un acercamiento en 2022. El anuncio de la separación de Rivera y Eva González en octubre de dicho año fue un punto de inflexión para ambos tras trece años juntos y siete de convivencia matrimonial. La revista Semana publicó en marzo de 2023 las primeras imágenes de la pareja en un encuentro en Sevilla. Los rumores continuaron acompañando sobre una pareja que fue adelante aunque sin confirmarlo. Una escapada a Venecia venía ratificar que el romance se fortalecía mientras Maria afrontaba un doble proyecto en su cadena TVI que no terminó bien del todo

Las respectivas hijas se conocieron y acompañaron a la pareja y se informó entonces que había afecto entre ellos. Dos años después el vínculo se ha enfriado.

Lucía Rivera y Kika Cerqueira han protagonizado la campaña publicitaria de una conocida marca de gafas de sol. / Sunglass Hut

Además de haber confesado a un medio luso que quería ser de nuevo madre, Maria Cerqueira protagonizó un documental con ¡Hola! Media para Prime Video, Maria, en el que aparecía Cayetano y con el posaba en la gala de presentación el pasado septiembre. En dicho docu-reality la presentadora hablaba de su momento feliz que algo más de medio año después parece haberse desvanecido tras una temporada complicada para Cayetana con su despedida de los ruedos. La dificultad de conciliar sus vidas abre un nuevo ciclo para ambos.