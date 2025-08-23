Una mirada única, inevitable y sin prisa a una trayectoria centenaria

En el año de celebración de su centenario, Cervezas Alhambra presenta su nueva campaña Inevitable, un homenaje al sur y a su artesanía. En ella, resaltan las similitudes de Alhambra Especial con otras creaciones del sur, y como al ser creadas sin prisa, es inevitable que que alcancen un resultado extraordinario.

Es por ello que este año Cervezas Alhambra ha querido dar un paso más y colaborar con los artistas andaluces María Hesse (Huelva), Pablo Little (Córdoba) y Zësar Bahamonte (Sevilla), capaces de ilustrar su mirada del sur en un lienzo muy especial: las icónicas cubiteras de Alhambra Especial.

La artista María Hesse está incluida en la lista de los 100 mejores ilustradores del mundo de la editorial Taschen. / CERVEZAS ALHAMBRA

Una colaboración que promete convertirse en objeto de deseo esta temporada. Tres ilustraciones diferentes, inspiradas en Andalucía y los momentos de disfrute de Alhambra Especial, que se materializan en esa actitud del sur que invita a descubrir lo que se esconde en lo cotidiano y estar en el presente, disfrutando el ahora. Según explica la artista María Hesse, ilustradora y autora española incluida en la lista de los 100 mejores ilustradores del mundo de la editorial Taschen: “Creo que el lema 'Sin prisa' representa a la perfección el carácter andaluz. Es como nos gusta hacer las cosas, sin la presión de las grandes ciudades. Y sin esas prisas nos gusta disfrutar de la vida y pasar ratos con la gente a la que queremos”.

Un proyecto que plasma el vínculo de Alhambra Especial con Andalucía y su forma única de ser y de hacer, algo a lo que son fieles desde hace 100 años y que se aprecia en su última campaña Inevitable. Una oda a su artesanía, símbolo de ese saber hacer, donde el tiempo es un ingrediente más, y en la que se muestra la importancia del tiempo y el saber hacer para conseguir una calidad extraordinaria. Como cuenta Pablo Little, artista caracterizado por la fusión de elementos de la cultura popular y el mundo del arte: “Viendo la vinculación de Alhambra con la artesanía, el arte, y todo lo que es la creación andaluza, me acordé de un refrán que decía 'de esta tierra, estos lodos', y me lo llevé a mi terreno como andaluz y ceramista, y llamé al dibujo 'de esta tierra, nuestros barros'”.

Una de las tres cubiteras creadas dentro de la campaña 'Inevitable' de Cervezas Alhambra.

A estas creaciones se les une otra tradición centenaria: el saber hacer de los maestros cerveceros que han creado un sabor tan inigualable como el de Alhambra Especial. Una cerveza hecha sin prisa, que sigue un proceso de fermentación lenta que realza sus matices consiguiendo un sabor inconfundible. Es, en definitiva, la demostración de que cuando las cosas se hacen con tiempo el resultado es una cerveza de gran calidad, creada como solo sabe hacerse en el sur.