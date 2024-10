Una masajista sería el nuevo amor de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha limado asperezas con la madre de su hijio más pequeño, nacido en diciembre y del que no sabe el nombre, y el acuerdo del cantante y presentador con Gabriela Guillén le ha centrado mejor en sus proyectos profesionales y buscar la estabilidad en lo personal. Las secuelas del covid hicieron mella y el artista de raíces jerezanas, a sus casi 70 años, quiere tener unos años por delante tranquilos y centrado en sus hijos y nietos.

Pero Bertín deja siempre hueco en el corazón al romance y su actual amor sería una joven masajista, radicada en Marbella, que se llama Aída, según ha señalado el cronista Carlos Pérez Gimeno en el programa vespertino Y ahora Sonsoles este martes. Una relación incipiente que ambos llevan con discreción y cuidado.

Si el presentador del espacio de los viernes de Canal Sur, El show de Bertín, está iniciando una nueva etapa sentimental lo refleja su buen estado de ánimo. Aunque su gira musical reciente no salió como hubiera deseado, su labo televisiva es para él muy gratificante. A ello se le une haber hecho las paces con Gabriela Guillén y este nuevo amor, Aída, de la que por ahora no hay ninguna imagen en las revistas y que está llamada a copar portadas. A sus 69 años que tiene en estos momentos, Osborne no renuncia a amor.

El cantante fue convencido de que no podía eludir su presencia cercana a la madre, la paraguaya Gabriela Guillén, y su pequeño. El jerezano en este verano ha tendido su mano para brindar ayuda y también contar con su disposición. Bertín, asesorado por amigos, parece haber aceptado su nuevo papel como padre. Guillén lo reconocía: “lo mejor para todos es llevarnos bien”. Y así parece que será por su parte y espera que también lo sea por parte de Bertín.