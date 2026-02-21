Maluma es mas 'baby', así luce sin barba el cantante colombiano

Juan Luis Londoño Arias, es decir, Maluma, rompe con su estética habitual y ha decidido abrazar una nueva etapa vital con una frescura que ha dejado a todos sorprendido. En la gala de los premios Lo Nuestro 2026 el colombiano no solo destacó por su talento, sino por una transformación física que robó todas las miradas: apareció con el rostro completamente afeitado, recuperando esa imagen juvenil que recuerda a sus inicios en la música y que, según sus seguidores, parece haberle quitado diez años de encima.

Este cambio no fue una simple decisión estética para la alfombra roja sino que es el reflejo de una transformación interior profunda. Maluma compartió con naturalidad que, tras años de llevar su emblemática barba, sintió la necesidad de “sentirse un poco diferente” y liberar su piel.

Incluso confesó entre risas que al día siguiente de afeitarse, al verse al espejo, le costó reconocerse, un gesto que lo acerca más que nunca a su público.

El cantante Maluma en la gala Lo Nuestro, sin barba / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Sin embargo, detrás de este nuevo look hay una razón con nombre propio: Paris, su hija. El cantante reveló con ternura que la pequeña es quien realmente “manda” en su vida y que ella tras el afeitado le ha pedido que se deje crecer la barba de nuevo. Esta faceta como padre ha revisado su imagen de tipo seductor en sus canciones para dar paso a un Juan Luis más maduro y entregado, que encuentra en la paternidad el equilibrio perfecto con su carrera artística.

En el ámbito profesional, el 2026 ha comenzado con la misma intensidad de siempre pero con un toque más romántico y acústico. Recientemente lanzó junto a Kany García el sencillo 1+1, una pieza que interpretaron juntos en la gala y que permitió ver a un Maluma más íntimo. Su música sigue evolucionando, fusionando ritmos urbanos con melodías que exploran su herencia colombiana, demostrando que su creatividad no tiene límites.

Su vida actual transcurre entre los grandes escenarios del mundo y la paz de su rancho en Medellín. Allí, disfruta de sus grandes pasiones: los caballos, el entrenamiento diario y la compañía de su pareja, Susana Gómez, con quien se dejó ver muy enamorado y cómplice durante la premiación. Es evidente que Maluma ha encontrado un puerto seguro en su hogar, lo que le da la energía necesaria para seguir conquistando la industria musical.

Maluma, sin barba

