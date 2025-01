José Luis Martínez-Almeida despeja las dudas sobre su paternidad

Hace unos días, José Luis Martínez-Almeida reaparecía en las redes sociales para anunciar una de las noticias más importantes de su vida: el embarazo de su mujer, Teresa Urquijo. Cuando aún no se ha cumplido el aniversario de su boda, el alcalde de Madrid y su esposa han comunicado que esperan a su primer hijo. “Pronto seremos tres en la familia”, escribía en su cuenta personal de Instagram.

Martínez-Almeida ha estado presente en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, donde se ha referido a su próxima paternidad. “Es una felicidad completa”, ha comenzado diciendo. El político popular no ha aclarado si se presentará a las próximas elecciones municipales de 2027. “Lo que me ha cambiado la vida como para pensar en eso ahora. Sé cómo cambian las cosas en un año. Hace un año, un día como hoy, estábamos celebrando la pedida de un matrimonio, cuando ya había perdido la esperanza. Y hoy estoy celebrando que voy a tener un niño… vamos a dejar lo del 2027 para un poco más adelante”, ha señalado.

El alcalde de Madrid ha reconocido que disfrutará de su baja por paternidad, más por convicción que por imperativo legal. “Mi orgullo es que soy la cabeza de un equipo, en este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo”, ha explicado.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo contrajeron matrimonio el pasado 6 de abril en la iglesia de San Francisco de Borja. / GTRES

Aunque no se ha desvelado el sexo del bebé, Ok Diario ha apuntado que esperan a una niña, un hecho que no ha sido confirmado por José Luis ni por Teresa, que están exultantes de felicidad por el hecho de convertirse en padres por primera vez.