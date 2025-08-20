¿Quién inventó las patatas fritas? Bélgica y Francia se disputan la autoría

La patata se ha convertido en un alimento indispensable en cualquier cocina del mundo. Su versión más reconocida y popular, la frita, se ha visto envuelta en un debate acerca de su invención en el que están inmersos dos países: Bélgica y Francia. El 20 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Patata Frita, por lo que el verdadero origen de este producto tan consumido vuelve a estar encima de la mesa.

Desde Bélgica se sitúa el origen de la patata frita en Namur, en el valle del Mosa. En el invierno de 1680 ante la imposibilidad de pescar con los ríos congelados, los vecinos optaron por cortar patatas en forma de pequeños peces. Ellos se encargaron de freírlas en sustitución del pescado.

Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando un grupo de soldados estadounidenses destinados en una región francesa probaron las patatas fritas, a las que denominaron french fries. Este hecho provocó una confusión sobre el origen de la patata frita entre Bélgica y Francia.

Bélgica se ha afanado en demostrar la autoría llegando incluso a crear en Brujas un museo dedicado exclusivamente a la patata frita, el Frietmuseum, único en el mundo. No obstante, en el propio país un historiador ha puesto en entredicho la autoría del producto. Pierre Leclercq ha apuntado que las patatas no llegaron a Namur hasta 1735. Según su versión, no fue hasta 1739 cuando aparecen las primeras frituras de este producto alimenticio. Leclercq asegura que las primeras patatas fritas se hacían en rodajas y no en los actuales bastones.

Por su parte, en Francia también han defendido el origen de la patata frita. La versión gala sostiene que este invento nació a finales del siglo XVIII en el Pont Neuf de París. Allí los vendedores ambulantes las vendían como una especia de comida callejera. De aquellas patatas se desconocía si tenían forma de bastón o se ponían a la venta de una manera menos gruesa.