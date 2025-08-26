Eva Soriano se toma con humor su enorme morado en el culo

Eva Soriano sigue disfrutando de sus vacaciones estivales en compañía de sus amigos, con los que ha visitado varios destinos turísticos en los que ha dejado su impronta. En el último de sus viajes ha sufrido un contratiempo, que se lo ha tomado con humor y muchas risas a tenor de su última publicación en las redes sociales.

Bob, el nuevo personaje creado por Eva Soriano en el morado de su culo. / INSTAGRAM

La presentadora de Cuerpos especiales en Europa FM ha protagonizado una caída en Mykonos que le ha dejado una enorme señal en su culo. Lejos de lamentarse, la cómica ha tirado de humor para salir del paso y pegarse unas risas. Eva ha optado por pintarle una cara a sus magulladuras en el trasero, creando así un nuevo personaje: Bob.

Un turista se hace una fotografía con Eva Soriano y Bob. / INSTAGRAM

“¿Conoces a Bob? El otro día me caí, como siempre porque soy una persona muy torpe, y me desperté con ese morado en el orto. Así que ante esta situación mi partner in crime @juliabeltransalas decidió pintarle dos ojos para que fuera un smile. El resultado, le pusimos de nombre Bob y dijimos que era la mascota del festival y la gente se hacía fotos con él. El resto es historia. Mykonos”, ha posteado en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías que atestiguan su versión de los hechos