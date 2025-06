Eugenia Osborne recuerda la dolorosa muerte de su hija Leticia

Eugenia Osborne siempre ha optado por un perfil discreto ante los medios de comunicación. La hija de Bertín Osborne ha roto recientemente esa ley no escrita para hablar sin tapujos de cuestiones relativas a su vida privada. De este modo, Eugenia protagoniza el segundo capítulo de la serie de Mitele, Madres: desde el corazón, en la que se abordan historias relacionadas con la maternidad.

La psicóloga se ha abierto en canal con Cruz Sánchez de Lara para repasar algunas de sus vivencias personales. Entre ellas, destaca la muerte de su hija Leticia y el impacto posterior que tuvo en su relación con Juan Melgarejo, su marido por aquel entonces.

La hija de Bertín Osborne ha relatado cómo fueron sus dos primeros embarazos. “Fue difícil. Al final, el embarazo lo llevamos las mujeres, por mucho que este tu marido al lado, hay cosas que las vivimos solamente nosotras. Con el segundo yo estaba en Madrid y él en Italia. Yo allí iba a estar sola de todas todas, iba a estar sola en un país con un idioma que no conocía, aquí estaban mi padre, mis hermanas, mi tía…”, ha explicado.

Eugenia sufrió un duro varapalo en 2013, cuando se encontraba en el sexto mes de su segundo embarazo. Tras permanecer un fin de semana en Jerez de la Frontera, comenzó a sangrar y acabó en urgencias del hospital, donde le confirmaron que una de las mellizas que esperaba estaba en posición de salir. En aquel momento, se buscaba retrasar el parto lo máximo posible, pero acabó dando a luz unos días después. Una de las mellizas, Leticia, falleció ocho días después.

La segunda de las tres hermanas Osborne, que no ha querido ahondar en el asunto, aún no ha superado la pérdida de su hija Leticia, tan solo ha aprendido a vivir con ello. “Fue el momento más difícil al que he tenido que enfrentarme en la vida. Es algo que no se supera, pero que se acaba aprendiendo a vivir con ello”, ha admitido. Además, en aquel momento, no tenía mucho tiempo para lamentos porque tenía a su hijo de un año, Juan, y a un bebé prematuro que tuvo que estar dos meses en la incubadora.

El fallecimiento de Leticia terminó por desgastar de manera paulatina su matrimonio con Juan Melgarejo, del que se separaría en 2021 tras no poder superar una crisis de pareja. Cada uno de ellos vivió el duelo a su manera. “Él se refugió mucho en la fe y yo me enfade mucho, con él y con la fe. Cuando él me decía: ‘yo doy gracias’, yo decía: ‘mira, te voy a dar un guantazo, porque a mí esto no me consuela’”, ha zanjado Eugenia que ha reconocido que perdió la fe cuando falleció su madre, Sandra Domecq.