La enfermedad con nombre de continente que apaga poco a poco a Alba Casillas

Alba Casillas ha reaparecido en las redes sociales tras una ausencia por problemas de salud que se ha prolongado durante varios meses. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha reconocido el motivo de su ausencia: el síndrome de Asia.

La influencer, que se dio a conocer en el desaparecido Mujeres y Hombres y Viceversa, padece un problema de salud que guarda relación con la exposición a sustancias adyuvantes como la silicona o componentes de las vacunas. Algunos de los síntomas del síndrome de Asia son la fatiga, el cansancio, la ansiedad o el dolor muscular.

La prima más famosa de Iker Casillas ha actualizado su estado de salud en una publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram. La creadora de contenido, una obsesa del ejercicio físico y la musculación, ha explicado en un vídeo cómo se encuentra con pelos y señales. “Mi sistema inmunológico no está bien, se está deteriorando”, ha comenzado diciendo.

“Durante mucho tiempo no supe ponerle nombre a lo que me estaba pasando. Solo sabía que no era yo. Dolores constantes, un cansancio que no se iba nunca, enfermedades autoinmunes, ansiedad, niebla mental, cambios físicos y emocionales… Vivir así te va apagando poco a poco”, ha detallado.

Alba Casillas ha reconocido que la enfermedad le ha hecho dudar de sí misma. “He pasado por momentos muy duros, física y mentalmente. Días en los que dudé de mí, de mi cuerpo y de mi fuerza. Días en los que me sentí incomprendida, incluso culpable por sentirme así”, ha continuado.

La influencer tiene muchas esperanzas depositadas en una intervención que espera que sea el punto de partida de una nueva vida. “Tras todo lo vivido, afronto mi operación de explantación con esperanza. Con la esperanza de recuperar mi salud, mi energía y mi paz. Con la esperanza de volver a reconocerme”, ha concluido.