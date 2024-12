El embrollo de Alice Campello y Álvaro Morata: así ha sido el cruce de declaraciones

Alice Campello ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de su sonada ruptura con Álvaro Morata, el padre de sus cuatro hijos con el que ha mantenido una relación sentimental durante los últimos ocho años. Fue a mediados del mes de agosto cuando saltó la bomba de la ruptura, una noticia inesperada porque la pareja siempre se había mostrado unida y no había dado síntomas de flaqueza.

La empresaria, con el reposo de varios meses, ha dado su versión sobre la ruptura, aclarando que pasarán la Navidad juntos por el bienestar de sus hijos. Cabe recordar que la influencer se mudó a Milán para que sus hijos estuvieran más cerca de su padre, que milita en las filas del conjunto rossonero. “En Navidad vamos a estar juntos, los niños nos han pedido hacer galletas todos juntos y su felicidad es lo más importante para nosotros”, ha comentado.

La creadora de contenido no cierra la puerta a una posible reconciliación en el futuro. “No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él… Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien”, ha explicado.

Las declaraciones de Alice dejando la puerta abierta a un hipotético regreso contrastan con la versión que se maneja en el entorno más cercano al futbolista. Alexia Rivas, que asegura contar con información de primera mano, ha confesado que pensar en un regreso es una opción muy remota. La colaboradora de Vamos a ver ha ofrecido la versión de Morata a las palabras de su expareja en la ronda de entrevistas.

“Alice quiere seguir marcando territorio y que aparentemente parezca que hay una reconciliación. No va a haber reconciliación, es información que llevo trabajando mucho tiempo y la respuesta del otro lado es no”, ha comenzado diciendo.

La periodista asegura que el futbolista está haciendo todo lo posible para llevarse bien con Alice solamente por preservar el bienestar de sus hijos, su máxima prioridad en estos momentos junto con su carrera deportiva. “Álvaro está tratando llevarse bien con Alice por la familia que tiene. Álvaro quiere seguir con su vida de soltero y no quiere volver con ella, pero es complicado cuando la otra parte no lo acepta”, ha zanjado.