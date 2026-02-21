La discreta vida personal de Oriol Cardona y su relación con Amaia Aberasturi

El esquiador Oriol Cardona, a sus 31 años, ha pasado a formar parte de los anales de la historia del deporte español. El deportista ha conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina en la prueba de sprint de esquí de montaña. Con esta victoria, acaba con una sequía de 54 años para el deporte nacional. Oriol Cardona, un auténtico desconocido para muchos, se ha convertido en el digno sucesor de la leyenda Paquito Fernández Ochoa. El deportista catalán ha redondeado una semana histórica con una medalla de bronce en relevos mixtos de esquí de montaña junto a Ana Alonso.

El flamante campeón olímpico comparte su vida desde hace unos años con la actriz Amaia Aberasturi. La intérprete, nominada a los Premios Goya en 2021 por la película Akelarre, también forma parte del reparto de la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén. Sus primeros pasos en el mundo de la interpretación tuvieron lugar cuando tan solo tenía 13 años en la película Los castigadores. En el plano nacional, ha dejado su impronta en La edad de la ira, una serie que Antena 3 estrenaba en 2022. Pese a dedicarse a la interpretación, Amaia Aberasturi ha cursado los estudios de Educación Infantil y Primaria.

La pareja sentimental de Oriol Cardona ha protagonizado una carrera discreta y enfocada en el aspecto puramente interpretativo. No es un rostro habitual en los medios de comunicación ni una asidua a los photocalls. Con Oriol Cardona lleva una relación discreta y consolidada. Ambos comparten su afición por el deporte y los viajes, aunque ella reconocía en una entrevista que “le gusta quedarse en casa con amigos y familiares”.

La primera fotografía de ambos juntos data de diciembre de 2023, pero no sería hasta septiembre de 2024 cuando se confirmaría su relación sentimental. Aquel día, el esquiador acompañaba a su novia en el Festival de Cine de San Sebastián, mostrándole su apoyo en una cita muy importante para la actriz.

No obstante, la pareja ha preferido que sea el éxito profesional de ambos el que hable antes que ellos por su propia boca. No suelen hablar de su noviazgo, aunque sí disfrutan de mucho tiempo juntos. El deporte es una de sus principales vías de escape. Podemos ver a Oriol y Amaia montar en bicicleta, practicando esquí o compartiendo viajes y aventuras en una furgoneta.

Aberasturi aseguraba en una entrevista que no es muy partidaria de exponer su vida en las redes sociales. “No le tengo miedo a las redes, pero sí mucho respeto. Cuando veo a mis compañeros que suben de repente una cosa, basta que te arrepientas al minuto y ya está en todas partes. Yo puedo subir una story y a los dos minutos pienso en borrarla”, declaraba en Vogue hace unos años.