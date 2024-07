La decepción de Pablo Urdangarin: se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París

Pablo Urdangarin no podrá representar a la selección española de balonmano en los Juegos Olímpicos de París.

Pablo Urdangarin no podrá cumplir uno de sus principales sueños: representar a la selección española de balonmano en los Juegos Olímpicos de París. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no seguirá este verano la estela de su padre, presente en tres Juegos Olímpicos, y tendrá que esperar dentro de cuatro años una nueva oportunidad. El jugador de balonmano aspiraba a conseguir una medalla con la selección española, pero finalmente no ha entrado en la convocatoria del seleccionador.

Tras años de ostracismo y problemas judiciales, Pablo pretendía limpiar la imagen de su familia con sus éxitos deportivos, pero su sueño quedará aparcado al menos durante cuatro años. El jugador del Granollers es una de las firmes promesas del balonmano nacional. Su buen hacer en el equipo catalán no le ha servido para asegurarse una plaza en la cita de París, donde España volverá a figurar entre las candidatas a medalla olímpica.

Pablo Urdangarin y su novia Johanna Zott en las gradas de una cancha de balonmano. / GTRES

Pablo Urdangarin ha perdido una oportunidad para redimir el honor de su familia, muy dañado por el caso Nóos y los problemas con la justicia. Se trata de un importante revés para el nieto del rey emérito, que a buen seguro seguirá esforzándose con el fin de mejorar sus prestaciones sobre la pista y cumplir sus aspiraciones deportivas.