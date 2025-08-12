Cristiano Ronaldo y Georgina confirman su boda tras nueve años de noviazgo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado que pasarán por el altar para dar el único paso que le faltaba a su noviazgo: la boda. Después de nueve años de relación sentimental y cinco hijos en común, el futbolista y la modelo se van a casar. Georgina ha sorprendido a todos compartiendo una imagen en la que aparece su mano y la del futbolista del Al Nassr con un espectacular anillo de diamantes. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, ha escrito la influencer para dejar clara cuál ha sido su respuesta a la pedida de matrimonio.

Se trata de un paso hacia delante para una pareja consolidada que ha tenido que hacer frente a multitud de rumores, pero que siempre se han mantenido firmes en su deseo de permanecer juntos. Cristiano y Georgina han formado una familia numerosa junto a sus hijos, Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Ambos están centrados en sus carreras profesionales y en el cuidado de sus hijos, que a día de hoy, son su máxima prioridad. La propia Georgina lo reconocía en su documental de Netflix, Soy Georgina.

El verano es probablemente la época más especial del año para la pareja. La pedida de matrimonio ha tenido lugar en verano, la misma etapa del año en la que ambos se conocieron, tal y como desvelaba Georgina en su docuserie. “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”. Ese encuentro no solo fue especial para Georgina, el futbolista también quedó prendado de aquella joven dependienta. “Se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad”, recordaba el exjugador del Real Madrid.

La publicación ha contado con una repercusión brutal en las redes sociales. En estos momentos acumula más de nueve millones de me gustas y 210.000 comentarios. Los seguidores de la pareja han dejado su impronta en la publicación con mensajes de felicitaciones y cariño hacia el futuro matrimonio.