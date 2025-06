El contratiempo de Pastora Soler en una amígdala que pudo tener fatales consecuencias

Pastora Soler se ha visto obligada a parar en una semana especial para ella con dos eventos programados: un concierto en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y la Coronación Canónica de la Virgen de la Estrella en Coría del Río, donde iba a ejercer de madrina. Un inoportuno ingreso hospitalario por un “absceso periamigdalino complicado” le ha impedido asistir a sus compromisos profesionales.

La artista de Coría del Río sufría una infección bacteriana grave que se produce alrededor de una amígdala y que puede generar complicaciones serias para su organismo como la obstrucción de las vías respiratorias o la propagación de la infección por el cuello y la cabeza.

Una de las 'stories' que ha compartido la artista sevillana desde el hospital. / INSTAGRAM

Desde la habitación del hospital, la intérprete sevillana ofrecía la última hora de su estado de salud con un mensaje dirigido a sus seguidores. “Querida familia de Pozuelo. Con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche en Pozuelo de Alarcón, como estaba previsto. En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas”, contaba.

“Tenía muchísima ilusión por este concierto y por volver a encontrarme con todos vosotros. Me duele profundamente no poder compartir esta noche tan especial, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza. Gracias por vuestra comprensión, por vuestro cariño y por estar siempre ahí. Con todo mi cariño, Pastora”, concluía el comunicado.

Unas horas más tarde, Pastora tranquilizaba a sus seguidores compartiendo una fotografía desde el hospital. “Quería agradeceros tantos mensajes de cariño y de ánimo. Y sobre todo, deciros que no os preocupéis, que no es nada grave lo que tengo. Simplemente es una amigdalitis que se me ha complicado un poco por no tratarla con antibióticos en su momento y se me ha formado una especie de flemón de pus. Esa infección, por el sitio que está, hay que tratarla con antibióticos en vena de manera urgente. Por eso me he venido a Sevilla, a mi hospital de confianza, y estaré los días que tenga que estar. Lo importante es la salud y en unos días estoy otra vez fuerte”, explicaba.

Pastora Soler atiende a los medios de comunicación a su salida del centro hospitalario. / EUROPA PRESS

Finalmente, en la jornada de este martes, la cantante ha recibido el alta. A la salida del centro hospitalario ha atendido amablemente a los micrófonos de Europa Press. “Me encuentro muy bien, ya recuperada. Tenía que estar un par de días aquí por esa infección en una amígdala, y con un antibiótico en vena, y eso es lo que he hecho, las recomendaciones de los médicos. Mañana mismo vuelto al trabajo para seguir con mi agenda profesional”, ha asegurado.