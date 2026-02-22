“La caza del famoso” se lleva por delante a Gemeliers: ingresados de urgencia por una brutal agresión

La noche del pasado viernes acabó en tragedia para los hermanos Oviedo, Daniel y Jesús, más conocidos como Gemeliers. Los artistas sevillanos fueron agredidos brutalmente cuando salían de una discoteca de Madrid con sus respectivas parejas después de celebrar su cumpleaños. Como consecuencia de las heridas tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. El hermano del dúo musical, Juan Carlos Oviedo, ha hablado en el programa Fiesta de la brutal paliza.

“Estaban esperándoles fuera llamándoles por su nombre, con insultos homófobos y a la busca de ellos, preparados con un arma como es el spray de pimienta para dejarlos completamente sin que pudieran hacer nada. Según me cuentan, los agresores estaban dentro de la discoteca, les verían salir y salieron también a increparles. A mis hermanos no les dio tiempo a reaccionar. Jesús estaba ya en el taxi, primero fueron a por los amigos, después a por la novia de Jesús y ya cuando salió Jesús empezaron a rociarles a todos con un spray de pimiento que les dejó hechos polvo”, ha explicado.

Juan Carlos ha reconocido que no es la primera vez que sus hermanos son víctimas de insultos homófobos. “Yo sé que muchos de los que estáis en plató conocéis a mis hermanos y sabéis lo buenas personas que son. Hay gente que por el hecho de que sean famosos se creen que pueden tratarte como quieran. Yo muchas veces cuando he estado con ellos he escuchado cómo les llamaba maricones”, ha relatado.

Jorge Moreno, uno de los redactores de Fiesta, ha contado un dato aterrador sobre el estado de pánico en el que se encontraba la novia de uno de los artistas. “Cuando estaba en el suelo recibiendo golpes se orinó encima por el pavor que le produjo que los agresores le dijeran: ‘Zorra, te vamos a matar’”, ha asegurado.

El redactor de Fiesta ha aportado nuevos datos sobre la agresión sufrida por los Gemeliers. Al parecer, los agresores ya están identificados. “Hay imágenes de la agresión y son brutales. Me dicen que en un momento hay hasta cinco personas dándole patadas a un amigo de Daniel y Jesús. Los hermanos están convencidos de que estas personas estaban observándoles y que habían salido a la caza del famoso. Jesús y Daniel han interpuesto una denuncia contra estas personas a las que los agentes ya tienen perfectamente identificados”, ha añadido.