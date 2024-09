Carolina Marín concede su primera entrevista tras su grave lesión de rodilla

Pablo Motos sigue adelante con su semana deportiva en El Hormiguero. La temporada 19 del talk show de Antena 3 comenzó con la visita de Rafa Nadal y ha continuado unos días después con la presencia en plató de Carolina Marín, otra de nuestras deportistas más relevantes. La jugadora de bádminton, que ha entrado en plató en muletas por su reciente lesión en la rodilla, ha recibido numerosas muestras de cariño tras su terrible percance en los Juegos Olímpicos de París.

“Lo he hablado con mucha gente, lo he reflexionado conmigo misma, y el oro lo he conseguido gracias al cariño que la gente me ha dado. Ha sido increíble, ha sido abrumador, a día de hoy todavía no tengo palabras suficientes de agradecimiento. Sobre todo la empatía con que la gente ha sentido esa lesión, ese dolor que tuve ese día. Yo creo que si hubiera ganado la medalla de oro, como que hubiera sido algo normal. Carolina Marín, obviamente, ha ganado la medalla de oro porque ya la había ganado en Río de Janeiro, pero creo que en este caso se ha dado más valor a las lesiones anteriores que he tenido que superar y el momento tan bueno en el que llegaba”, ha explicado.

El conductor de El Hormiguero se ha interesado por su estado anímico tras la grave lesión de rodilla. “Estoy mucho mejor. Físicamente sé que no voy a tener problemas porque los dos primeros meses son lentos, no puedo apoyar la pierna hasta que no pasen seis semanas. Es cierto que todos los planes de vacaciones cambiaron, pero desde que me vine a Madrid con 14 años no había pasado más de una semana en casa con toda mi familia y pasar casi tres semanas ha sido increíble”, ha destacado.

Uno de los asuntos que lleva peor es depender de los demás para las tareas domésticas. “Yo soy muy independiente y, por ejemplo, esta parte de la lesión lo llevo fatal porque dependo de alguien para la comida y, aunque estoy coja, me intento hacer la comida. Lo único que, claro, el plato a la mesa ya necesito que mi madre me lo lleve. Pero lo llevo bastante mal porque soy muy independiente, me gusta estar sola, me gusta estar tranquila, pero también sé que mi madre está ahí y que la quiero muchísimo”, ha reconocido.

Carolina prefiere no marcarse plazos de recuperación, ni someterse a ningún tipo de presión. “El tiempo es infinito. A día de hoy no quiero pensar en tiempo, quiero que mi cuerpo, mi cabeza y mi alma recuperen todo lo suficiente para ver si finalmente me atrevo a coger una raqueta de bádminton, que es mi gran ilusión, pero ahora mismo no me quiero marcar ningún tiempo, porque ya con las dos anteriores lesiones fuimos deprisa porque tampoco podía ir tan lento como, por ejemplo, puedo ir ahora. Quiero aprovechar para hacer otro tipo de cosas y una de ellas es, precisamente, bajar más a menudo a casa y estar más con mi familia”, ha manifestado.

La deportista onubense difiere de la opinión de Pablo Motos y considera que era no era la favorita para ganar el oro en París. “No era la favorita. Yo tengo que ser muy clara y transparente, yo no era la favorita, la favorita era precisamente la que ganó el oro. Pero tengo que decir que si yo hubiera jugado como jugué el partido de cuartos de final y como estaba jugando el partido en el que me lesioné, si yo hubiera jugado así la final, creo que esa medalla de oro hubiera sido mía”, ha añadido.

El presentador y la invitada han vuelto a ver las imágenes de la terrible lesión. “Desde el momento en el que me caí, escuché el crujido, sabía que me había roto, y ya te digo que era en plan de ‘no me lo puedo creer’, porque parecía que alguien quería que no fuera a Tokio y que no ganara la medalla de oro en París. Lo intenté, porque al final una es cabezona, aún sabiendo que tenía roto el cruzado. Los médicos lo saben cuando te hacen la resonancia, pero yo ya sabía que lo tenía roto”, ha asegurado.

La jugadora de bádminton ha contado cómo vivió los momentos posteriores a la lesión. “Yo me fui por mi propio pie. Cuando entré en la zona en la que ya no se veía nada del pabellón, me estaba esperando mi entrenador y directamente me eché a sus pies porque casi no me podía mantener de pie. Me eché a llorar y mi entrenador me levantó como pudo y me llevó a un vestuario donde me estaba esperando ya el resto del equipo. Luego, también, alguien bajó a mi madre, porque mi madre fue a verme a los Juegos Olímpicos, y allí en el vestuario, yo estuve en el regazo de mi entrenador hartándome de llorar. Y hubo una cosa que le dije que fue en plan: ‘No puedo más’. Ahí sí que veía el final de mi carrera. Y me daba mucha rabia que acabara así, porque un deportista nunca jamás desea ni quiere acabar su carrera por una lesión. En ese momento dije: ‘Este es mi final, ya no puedo más. He superado dos lesiones, he superado también la pérdida de mi papá y ahora esto’. Pero bueno, a día de hoy lo he pensado más en frío y ya pienso otras cosas”, ha desvelado.

Ahora Carolina tiene un sueño y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. “Hay una posibilidad que me encantaría, que es como mi ilusión a día de hoy, pero ya digo que no me marco ningún tiempo. Quiero ver si eso es posible, y si no también será bienvenido, porque no quiero correr, pero España va a acoger en 2026 el Campeonato de Europa y todavía no se sabe la sede, pero a mí me haría muchísima ilusión que se hiciera en Huelva y poder jugar allí”, ha confesado.