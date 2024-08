El bonito gesto de la Família Real con Carolina Marín tras su retirada forzada de los JJOO

La mañana del domingo 4 de agosto de 2024 quedará marcada en la memoria de los aficionados al deporte español por la desafortunada lesión de Carolina Marín en las semifinales de bádminton de los Juegos Olímpicos de París. La onubense, quien disputaba su partido contra la china He Bing Jiao en el Arena Porte de la Chapelle, estaba a un paso de asegurar una medalla. Con un marcador favorable, Marín se encontraba en plena forma y con la vista puesta en la final, cuando un dolor fulminante en la rodilla la obligó a detenerse. "Me he roto", confesó a su entrenador, Fernando Rivas, antes de caer al suelo en lágrimas.

Carolina Marín se duele en la pista tras su lesión. / Europa

El incidente no solo ha sido un duro golpe para Carolina Marín, sino también para todos los españoles que siguen su carrera con admiración. La deportista, una auténtica leyenda del bádminton, ya había sufrido con anterioridad problemas en las rodillas que le impidieron defender su título olímpico en Tokio 2020. Sin embargo, su espíritu competitivo y su capacidad para recuperarse la llevaron nuevamente a competir al más alto nivel. Esta vez, sin embargo, la gravedad de la lesión la ha dejado fuera de los Juegos Olímpicos de París, truncando su sueño de una nueva medalla.

Ante esta triste noticia, la Familia Real española no tardó en mostrar su apoyo incondicional a Carolina Marín. Conocidos por ser grandes aficionados al deporte y seguidores de Marín, Don Felipe, Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han seguido de cerca sus logros y dificultades. Durante la competición olímpica, Leonor y Sofía tuvieron la oportunidad de animarla en persona y compartir momentos con la deportista.

Tras conocer la lesión de Marín, la Casa Real emitió un emotivo mensaje en sus redes sociales expresando su orgullo y apoyo: "Carolina Marín, eres nuestra campeona! No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico. Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro".

Casa Real ha emitido un emotivo comunicado para apoyar a Carolina Marin tras su lesión

Este mensaje no solo refleja el cariño y la admiración de la Familia Real hacia Carolina Marín, sino también el sentir de toda España. Aunque la lesión la ha dejado fuera de los Juegos, la historia de Marín está lejos de terminar. Su resiliencia y determinación han sido evidentes en múltiples ocasiones, y con el apoyo de su equipo y de todos los españoles, Carolina Marín seguramente encontrará la fuerza para volver más fuerte que nunca.