El calvario de Adrián Rodríguez con las drogas: nueva recaída y retirada de las redes sociales
El actor, que se había mudado a Chiclana de la Frontera para seguir con su proceso de desintoxicación, ha anunciado que desaparece de las redes sociales para afrontar un nuevo tratamiento
Adrián Rodríguez: de ‘Los Serrano’ y ‘Física o Química’ a su terrible experiencia con las drogas
Así es la nueva vida de Adrián Rodríguez en Chiclana: recuperación, terapia y normalidad
Adrián Rodríguez ha actualizado su estado con un comunicado que ha puesto en vilo a sus seguidores. El actor, que se dio a conocer en la serie Los Serrano y al que hemos podido ver en Física o química y El chiringuito de Pepe entre otros proyectos, sigue inmerso en un proceso de desintoxicación de las drogas del que no termina de salir. El productor musical estuvo este verano en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para rehabilitarse de una adicción que le ha provocado una nueva recaída.
Ahora, ha preferido dar un paso atrás, reconocer su problema y alejarse de las redes sociales para poner en marcha un nuevo tratamiento de choque. También ha pedido disculpas a todas las personas a la que haya podido causar algún tipo de problema o deuda por sus problemas con las drogas.
“Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo. Tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte”, ha comenzado diciendo.
“Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte. Adri”, ha zanjado antes de desaparecer de las redes sociales.
Hace unos meses, el actor relataba como transcurría su proceso de rehabilitación en Chiclana de la Frontera. Incluso ofrecía su ayuda de manera desinteresada para todas aquellas personas que sufren problemas con las adicciones.
“Como ya sabéis tengo una enfermedad llamada adicción pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación poco a poco y cada día abrazando mis ganas de vivir. Me he mudado a Chiclana de la Frontera donde sigo con mis terapias y donde tengo un nuevo trabajo. Tengo un equipazo de profesionales a mi lado y la verdad es que se vive muy bien y tranquilo. Contento de poder seguir adelante y de que me veáis subiendo contenido sobre mi proceso y sobre todo lo que he aprendido en los últimos años. Si me estás viendo y crees que puedes tener un problema con alguna sustancia o tienes algún familiar que lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo”, explicaba el pasado mes de agosto.
También te puede interesar
Lo último