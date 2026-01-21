Un año repleto de amor para Ana Mena y Óscar Casas

Ana Mena y Óscar Casas, los protagonistas de 'Ídolos', la película en la que surgió su historia de amor.

Ana Mena y Óscar Casas forman una de las parejas de moda. La cantante malagueña y el actor, hermano del deseado Mario Casas, llevan más de un año de relación sentimental desde que sus caminos se cruzaron en el rodaje de la película Ídolos. En diciembre de 2024 fue cuando saltaba a la luz su romance tras publicarse unas fotos en las que la pareja se besaba apasionadamente por las calles de Madrid.

Ambos se han afanado por mantener su relación lejos de los focos, pero con el paso de los meses se ha producido un aperturismo que nos ha permitido seguir la evolución de una pareja feliz y enamorada. Ana Mena está perfectamente integrada en el clan Casas. Sin ir más lejos, este pasado verano fueron todos juntos a Costa Rica de vacaciones.

La historia de amor de Ana Mena y Óscar Casas ha surgido en un set de rodaje. Allí se conocieron y compartieron sus primeras confidencias. La química que han mostrado en la gran pantalla se ha trasladado a la vida real, donde ambos han conseguido afianzar su relación.

Desde que se hiciera público su noviazgo, el actor no ha dejado de apoyar a su novia. Óscar ha mostrado su admiración hacia la artista malagueña y no ha dudado a la hora de elogiar el talento de su pareja en sus apariciones públicas. El hermano de Mario Casas tampoco se perdió el concierto final de la gira Bellodrama, un auténtico baño de masas que tuvo lugar en el Wizink Center de Madrid. Por su parte, Ana Mena también le ha acompañado en sus proyectos cinematográficos y eventos promocionales.

La pareja ha sabido gestionar su relación desde el primer momento. Ambos han sobrevivido a la crueldad de las agendas profesionales con giras, conciertos, rodajes y múltiples eventos. Ana Mena y Óscar Casas, que derrochan complicidad a su paso, han aprovechado sus ratos libres para disfrutar de su historia de amor y hacer planes juntos.

Imágenes que reflejan la complicidad existente entre Ana Mena y Óscar Casas. / INSTAGRAM

Una de las imágenes que refleja a la perfección la sintonía y complicidad de la pareja se produjo durante el rodaje del videoclip de la canción Lárgate. Ese día Óscar hizo gala de su caballerosidad cuando cogió en brazos a su novia para que saliera ilesa y limpia de una granja.

La pareja, a pocos días de celebrar su primer aniversario, acudía juntos a los Premios Glamour Women of the Year 2025. Allí decidieron no posar juntos en el photocall para despistar a los medios, pero luego en el interior compartieron risas, confidencias y muestras de cariño en la misma mesa.

Recientemente, han acudido a El Hormiguero para promocionar su nueva película Ídolos, uno de los proyectos más especiales para ambos y el germen de una bonita historia de amor con muchas páginas por rellenar.