Ana de Armas: su pasión por la meditación y por Tom Cruise

Ana de Armas se ha convertido en una celebridad en Hollywood. La intérprete de origen cubano atraviesa uno de los mejores momentos a nivel profesional. A sus 37 años ha tenido que emplearse a fondo para el estreno de Ballerina, su última película. La que fuera actriz de El Internado ha confesado en una entrevista para la revista Vogue que la meditación juega un papel fundamental en su vida, sin descuidar el ejercicio físico y una dieta equilibrada.

“Me gusta mucho meditar. Cuando empiezas a hacerlo y eres constante, te das cuenta de lo mucho que te ayuda con todas las cosas que te surgen”, ha comentado en la mencionada revista.

El entrenamiento físico para Ballerina, el spin-off de John Wick, se ha basado en extenuantes jornadas de trabajo que comenzaban a las nueve de la mañana y se alargaban hasta las dos de la tarde. Durante el fin de semana también tenía que practicar tiro. “Para las películas de acción tengo que prepararme con trabajo físico realmente intenso, entrenamiento y coreografía”, ha destacado.

El pilates y la alimentación son dos aspectos fundamentales para mantener el equilibrio mental y físico que requiere una actriz de su nivel. En la alimentación ha reconocido que no se impone muchas restricciones. “El pilates me mantiene cuerda. La verdad es que no soy muy disciplinada con las dietas. En general, hago lo que me hace feliz en la vida, ¡y la comida me hace bastante feliz!”, confesaba en una entrevista para People.

Ana de Armas ha desvelado que su plato favorito es arroz con frijoles y huevo frito, un clásico de Cuba con un toque español. En definitiva, las raíces tiran mucho y en la gastronomía no iba a ser menos. El descanso es otra cuestión a la que dedica buena parte de su tiempo. La pistola de masaje Theragun, las sales de Epsom o la crema de árnica son algunas de las herramientas que pone en marcha después de una larga sesión de entrenamiento. “He aprendido, con los años, a disfrutar de la mañana y usarla para cuidarme de verdad”, ha añadido.

En el ámbito personal, la hispano-cubana mantiene una discreta relación sentimental con el actor Tom Cruise. La revista Semana lleva en su portada las imágenes de la pareja que confirmarían el sonado romance. Durante los últimos meses habían aflorado múltiples rumores desde que disfrutaron de una cena de San Valentín en Londres. Ambos han cuidado al detalles todas sus apariciones públicas hasta ahora que han sido pillados en actitud cómplice y cariñosa.

Ana de Armas y Tom Cruise han paseado juntos y de la mano por las calles de Woodstock, en el noreste de Estados Unidos. Allí la actriz tiene una casa en la que ambos han pasado unos días. Las cámaras han captado a la pareja en actitud cercana y relajada, por lo que parece que han dejado de esconderse y ya no les importa mostrar su amor en público.