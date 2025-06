El abrazo de Mercedes Milá a Sonsoles Ónega que le ha costado muy caro

Hace un mes Mercedes Milá visitaba el plató de Y ahora Sonsoles sin saber lo que el destino le tenía preparado. La periodista se fundía en un emotivo abrazo con la presentadora del magacín de Antena 3, un gesto efusivo que le ha provocado una fractura por hundimiento aguda en la vértebra D 12. Así lo ha explicado Mercedes Milá en una conexión telefónica con Sonsoles Ónega.

“Cuando yo entré al plató, te vi tan delgadita, eras como una niñita pequeña, que por eso dije: ‘ay, pues la voy a coger en brazos y la saludo así’”, ha comenzado diciendo. “Hice un péndulo y noté un tirón importante en las vértebras lumbares, pero no hice caso. El dolor iba en aumento y tuve que ir a un fisio”, ha relatado.

La veterana periodista se sometió a diversas pruebas médicas antes de conocer su diagnóstico. “No me iban a mentir porque me había dado fisio y me dije: ‘¿pero qué vas a hacer?’ Una radiografía, una resonancia magnética y ahí fue donde salió”, ha comentado. El resultado fue una fractura por comprensión sin compromiso mielo-radicular para lo que se recomienda un reposo prolongado.

En aquel momento nadie se percató de la fractura en una de sus vértebras, pero revisando las imágenes del programa se observan algunos gestos de incomodidad. “El dolor ya era difícil de aguantar y solo las pastillas analgésicas aliviaban mi podre vértebra”, ha reconocido.

Por su parte, Sonsoles Ónega ha confesado que no supo nada del incidente hasta unos días después de su visita al programa. “La verdad es que pudo la tentación de hacerme la graciosa. Un gesto de amor que me ha salido muy caro”, ha contado entre risas.

Milá, pese al contratiempo, no ha perdido su particular sentido del humor. “Lo malo de esto es que no se cura rápido. Y ahora lo que tengo es malestar en los músculos de alrededor”, ha señalado. Ahora lo que toca es reposo y mucho descanso, una pausa obligada para volver más fuerte.