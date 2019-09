Vuelven las sonrisas a los pasillos

La Eduación Infantil fue uno de los tremas en los que más incidió Miguel Andreu , delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. La Consejería de Educación ha ofertado en Cádiz 11.260 plazas, matriculándose finalmente “unos 10.000 niños” , según Andreu, repartidos entre las 178 escuelas infantiles de la provincia, 101 privadas adheridas a la Junta y 77 públicas. “Son casi 400 plazas más que el año pasado”, explicaba el delegado. Andreu recordó que la educación infantil de 0 a 3 años “tiene carácter educativo, y no solo asistencial como antiguamente”, con casi el 50 por ciento de niños escolarizados, al no ser obligatoria. Tampoco es totalmente gratuita, aunque Andreu apuntó que la mitad de los niños escolarizados tienen el 100 por cien de la bonificación . Del resto, un 45 por ciento tiene algún tipo de descuento. El 16 será el turno de Secundaria, FP y Bachillerato.

Alimentación y ejercicio, factores a tener en cuenta

Hay asignaturas pendientes, suspensos, que no nos llevan a septiembre sino a la enfermedad.

Según varios estudios, más de un tercio de los menores presenta sobrepeso u obesidad y abusa del tiempo frente a la pantalla. Además, más de un 60% no cumple con las horas recomendadas de ejercicio por la OMS.



Entre ecuaciones, comentarios de texto e historia, los colegios deben hacer hueco y prestar mucha atención este curso a la alimentación de sus alumnos. El Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas alerta de los desfases nutricionales en la mayoría de los comedores de los centros educativos, en los que los azúcares y alimentos precocinados ganan la batalla a productos frescos y de calidad como las verduras, legumbres o huevos.



El problema alimenticio no es el único que invade la vida de los más jóvenes, ya que el deporte brilla por su ausencia en su día a día. Más del 65% de este grupo de población no practica las horas necesarias de ejercicio físico, siendo las féminas más sendentarias que ellos. Así, el porcentaje de niñas que incumple la recomendación de la OMS es del 70,04%, frente al 56,3% de los niños. En cuanto a la edad, los más sedentarios son los estudiantes de secundaria (de 12 a 16 años). Así, el 72,4% no hace ese mínimo de actividad, al igual que el 55% de los alumnos de Primaria (de ocho a once años).



Todos estos estudios advierten de la necesidad de que los colegios tomen cartas en el asunto. Los alumnos de la mayoría de centros educativos solo dedican dos horas semanales a la práctica deportiva, menos en Ceuta y Melilla, donde se dan tres. Además, Andalucía ya ha reaccionado y está llevando a cabo la implantación de una serie de medidas para que todas sus instituciones educativas aumenten sus horas de ejercicio físico a tres. En definitiva, tanto la alimentación como el deporte son bases en las que deben sustentarse todas las demás disciplinas. De nada vale una mente sana sin un cuerpo que pueda soportar la exigencia que implica el saber y el conocimiento.