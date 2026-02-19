Vox informa al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la expulsión cautelar de Ortega Smith

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha presentado este jueves el escrito a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid donde informa de la expulsión cautelar a Javier Ortega Smith, ex secretario general del partido, por desacatar la orden de la dirección nacional de ceder la Portavocía en Consistorio.

Así lo ha informado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que el presidente del Pleno del Consistorio madrileño, Borja Fanjul, ya tiene el escrito de Vox que informa de esta decisión tomada ayer por el partido Santiago Abascal.

Ahora, según ha dicho Sanz, la Secretaría del Pleno y el presidente del Pleno tendrán que ver "concretamente cuál es el contenido de ese escrito y a partir de ahí cuál es la situación que se pueda producir".

Vox decidió en la tarde de ayer expulsar cautelarmente a Javier Ortega Smith por desacatar la orden de la dirección nacional de ceder la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

La dirección de Vox decidió el pasado 12 de febrero por unanimidad apartar a Ortega Smith como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como su sustituta en este cargo que ostenta en el consistorio madrileño.

Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles del partido Vox, pues fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024).

Actualmente es diputado en el Congreso desde 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.

A primeros de mes, Ortega Smith advirtió de que la democracia interna en su partido era "manifiestamente mejorable" y denunció que la dirección nacional había cometido "injusticias y arbitrariedades" en su contra, al tiempo que cargó contra su líder, Santiago Abascal.

"Conmigo se han cometido injusticias y arbitrariedades. No me merezco esto, porque todavía no sé qué es lo que he hecho", recalcó el aún diputado nacional y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.