Sánchez defiende que Marlaska actuó con "con contundencia" tras conocer la denuncia al ex jefe de la Policía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que conocieron este mismo martes la denuncia contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y actuaron "con contundencia" apartándole de inmediato.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (La India) donde se encuentra de viaje oficial, ha asegurado que desde el primer momento han apoyado a la "víctima" y apartaron a González de su puesto. "Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha apostillado.

Además, después de que el Partido Popular haya pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo al que pide que actúe en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral.

El jefe del Ejecutivo asegura que el Gobierno ha actuado "desde la empatía con la víctima" con "coherencia" y "contundencia" y exige a Feijóo que haga lo mismo "en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid".