Sánchez apuesta por un salario mínimo común para toda Europa

Pedro Sánchez, en Amsterdan conAntonio Costa y Teresa Ribera en el cónclave de los socialistas europeos.

El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, defendió en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que haya un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE).

Sánchez planteó ese salario mínimo en la clausura de este cónclave de los socialistas europeos, a los que animó a movilizarse para hacer frente a la ultraderecha con políticas que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos.

En ese objetivo enmarcó su petición de que haya un salario mínimo para todos los trabajadores de la Europa comunitaria.

“Depende de nosotros garantizar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común en toda la Unión Europea”, dijo Sánchez dirigiéndose a los centenares de representantes de partidos de la familia socialista europea.

Para Sánchez, es necesario ampliar el pilar social de Europa ya que advirtió de que derechos de los trabajadores y de las clases medias que tardaron décadas en conseguirse, están ahora amenazados.

Junto a ello abogó por defender la salud y la educación públicas, adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, aire limpio gracias a la transición energética y reducción de las desigualdades.

En el plano político, el presidente del Gobierno acusó a la derecha tradicional europea, y en concreto al PP, de ingenuidad al estar convirtiéndose en un “satélite” de la ultraderecha, a la que comparó con un tigre que a quien cabalga a su lomo, acaba devorando en sus “fauces”. Recordó una frase del que fuera presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, que cree que describe perfectamente la estrategia: “Los que buscan el poder montándose en lomos de tigres, acaban en sus fauces”.

“Eso es lo que está ocurriendo con la derecha convencional”, alertó el líder socialista.

Para Sánchez, la extrema derecha está avanzando por toda Europa diseminando mensajes llenos de odio y mentiras, y ante ello, partidos de derechas como el PP en España, están rindiéndose, copiando ideas y plagiando sus métodos.

Lo hacen, a su juicio, porque creen que es su única oportunidad, de sobrevivir políticamente, una explicación que consideró que evidencia su ingenuidad. “¿Aprenderán alguna vez las lecciones de la historia?”, se preguntó Sánchez, quien se refirió a la situación en España para lamentar que el PP se haya convertido en un “satélite” de Vox y está dispuesto a restringir el derecho al aborto, negar la emergencia climática, evitar la memoria democrática y dar pasos atrás en violencia de género.

En el mismo evento, el presidente catalán, Salvador Illa, reclamó que la Unión Europea reconozca en sus instituciones la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

Junto a esa petición, defendió poner en marcha políticas públicas sólidas, realistas y ambiciosas para hacer frente a problemas de los ciudadanos como el acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida. “Lo que debemos hacer, lo que la gente nos pide que hagamos es generar prosperidad y tomar las medidas adecuadas para garantizar que esa prosperidad sea compartida”, aseguró.

Illa reconoció el daño institucional sufrido por Cataluña a causa del procés independentista y aseumió que “no fueron tiempos fáciles”.

Por ello explicó que la primera tarea fue reiniciar la política institucional garantizando el estado de derecho y aprobar indultos “siendo generosos” como la que ha considerado la mejor manera de demostrar la fuerza de la democracia española.