Los Reyes visitarán la semana próxima las zonas más afectadas por los incendios

Los Reyes, escuchan a los vecinos en su reciente visita a La Palma.

Don Felipe y doña Letizia visitarán la semana próxima las principales zonas afectadas por los incendios forestales más graves que se han registrado en España en los últimos días.

Según ha informado este viernes la Casa del Rey, su intención es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados", así como "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Los detalles sobre las fechas concretas y áreas a las que se desplazarán los reyes serán comunicados próximamente desde Zarzuela.

Contribución en la reconstrucción

Entre tanto, y en su calidad de presidentes de honor de la Fundación Hesperia, ambos han pedido a esta entidad que analice posibilidades para que pueda contribuir financieramente a los proyectos de reconstrucción y recuperación que las comunidades autónomas pondrán en marcha en los territorios arrasados por las llamas.

La Fundación Hesperia se constituyó con los fondos que el empresario menorquín Juan Ignacio Balada, fallecido en 2009, dejó en herencia a don Felipe y doña Letizia cuando eran príncipes de Asturias, así como a los ocho nietos de los reyes Juan Carlos y Sofía.

Su objetivo es dedicar esos fondos a fines de interés social, y ahora los reyes han entendido que las necesarias tareas de recuperación en el monte y las poblaciones dañadas por el fuego podrían ser sufragadas en parte con el dinero que gestiona la fundación.

El jefe del Estado ha permanecido informado en todo momento de la evolución de la grave ola de incendios forestales de las últimas semanas, de una virulencia sin precedentes.

El pasado domingo visitó en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para conocer el despliegue de sus efectivos por toda España para las tareas de extinción.